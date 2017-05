Kant a Catalunya (1934)

260x366

[...]

El pensament català surt de Xavier Llorens i Barba (Vilafranca del Penedès, 1820 - Barcelona, 1872) no sols ressonant i resplendint del so i la llum de la tradició nostrada, sinó fent esforços per tal d’alliberar-se de la influencia kantiana, que a desgrat d’ésser una tendència que dóna massa ales a la filosofia, per a Llorens fa l’efecte de plom, aconseguint el contrari del que deia Bacó, citat en llatí pel mateix Llorens, quan diu que el racionalisme pur ha donat origen a molts errors perquè prescindeix d’aquell element al qual l’enteniment humà deu allò que recomana Bacó en l’aforisme que diu: “No cal afegir ales a l’enteniment humà, sinó més aviat plom, per tal que sigui gràvid”. Llorens, malgrat caminar amb peus de plom, com caminen tots els filòsofs de la terra catalana, nosaltres els primers, va venir un moment que va estar a punt de perdre el cap, sota la ventada neokantiana que aquells dies bufava del cantó del nord, com el que cau a l’aigua i fa esforços de flaquesa per tal de nedar i de salvar-se. Així com Balmes, el ressuscitador de la nostra tradició filosòfica al segle XIX, dient-li Surge et ambula, en iniciar-se el nostre desvetllament espiritual modern, es troba com el peix a l’aigua dintre la influencia tomista, i en comptes de reaccionar-hi en contra encara s’hi enfonsa més, com el que a la matinada oint tocar hores, en comptes de llevar-se encara s’endinsa més al llit per dormir més pregonament, Llorens fa esforços per tal de sortir d’aquella influència nefasta de la qual ell és el primer de reconèixer la nocivitat pensativa. Admetent el principi kantià que ell cobreix amb el mantell del Nosce te ipsum que embolcallava Sòcrates, no renuncia a la ciència universal, que és el seu somni daurat, com ho és el nostre. Però així com Kant suposa que aquesta ciència universal serà purament subjectiva, Llorens, com a bon català, espera que serà plenament objectiva. L’estudi de l’enteniment que surt de la crítica de la raó pura, diu Kant, porta a creure que les lleis del coneixement ens amaguen la realitat noümènica. L’estudi de l’home, diu Llorens, ens porta a creure que el coneixement ens mostra la realitat crua i nua. El mètode és el mateix; la conseqüència, radicalment diferent. Per Kant no hi ha esperança de ciència universal; per Llorens la crítica de la raó pura és l’esperança de la ciència universal dels nostres somnis. [...]