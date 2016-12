L’Albufera recupera la seva memòria històrica gràcies els testimonis ‘buferers’

Sabíeu que el canal Riego era un cabal de reg de construcció de 72 quilòmetres de llargada, fet en la seva totalitat d’obra, un prodigi d’enginyeria civil que aconseguia transportar l’aigua cap als distints cultius de l’Albufera només per l’efecte de la gravetat? Sabíeu que sa Roca, que avui en dia és el centre de recepció de visitants del Parc Natural, va esdevenir el centre neuràlgic de l’Albufera quan els anglesos hi instal·laren una màquina de vapor molt potent per tal de dessecar tot l’espai? I encara més: sabíeu que amb la construcció de la Fàbrica de Paper, al 1917, sa Roca va passar a concentrar nombrosos habitatges i tallers i acollí una mitjana de 50 treballadors fins al 1966, quan la fàbrica Celulosa Hispánica SA va haver de tancar per fallida?

L’Albufera és plena d’històries fabuloses, noms, topònims, personatges, indrets, racons i secrets que d’alguna manera ens ajuden a comprendre millor les nombroses i increïbles transformacions que s’han succeït, una rere l’altra, en aquest espai natural, on fa més de setanta anys els seus habitants encara ‘escuraven’ canals, segaven farratge o plantaven arròs. Sense la gent ‘buferera’ que hi va treballar, pescar o caçar, no es podria entendre aquest espai com el coneixem a l’actualitat, absolutament modificat per l’acció humana, tot i que se’n conserva una petita part, però molt valuosa.

Geògraf de formació, naturalista i ornitòleg, Francesc Lillo treballa d’agent de medi ambient a Mallorca i acaba de fer pública una plataforma, https://www.cronicadesalbufera.com/, en què està abocant una extensíssima informació, resultat de trenta anys de recerca documental sobre l’Albufera, amb fotografies històriques, cartografia, arxius, toponímia i molts testimonis recollits mitjançant cròniques escrites i orals. La pàgina web, que es pot consultar des de principis del passat mes de desembre, disposa fins i tot d’un lèxic albuferer gràcies al qual avui sabem, per exemple, que deien escurar a netejar síquies i canals. D’aquesta manera, una brigada d’escuradors, sovint amb l’aigua fins al coll a dins el canal, segaven amb falcelles el canyet, la sesquera i tota mena d’herba que hi creixia, la recollien després amb uns ganxos molt llargs i la deixaven acaramullada damunt els malecons. D’altra banda, les crosses eren perxes molt llargues i resistents fetes de fusta d’om, que podien arribar als 3 metres, que servien per impulsar els barquers de l’Albufera i que a la vegada actuaven de timó d’unes petites i curioses embarcacions que lliscaven amb la part recta al davant i la punxeguda al darrere.

Per Lillo, l’Albufera constitueix “un món excepcional que t’engoleix tot d’una, tant pel valor humà de la seva gent com pel valor cultural i patrimonial de la comarca, amb una forma de vida sense paral·lelisme ni res semblant a Mallorca ni a totes les Balears”. Asseguts tranquil·lament dins els cafès prenent aiguardent de Caña, aquest naturalista ha pogut mantenir més de cent converses amb els vells ‘buferers’ de la zona, en Rafel Corrò, l’amo en Joan Moranta o l’amo en Llorenç Serra, que mereix “una menció a part primer perquè va ser el millor amic que vaig tenir a l’Albufera i després perquè d’ell vaig aprendre molts dels seus secrets”, explica Lillo. Tots ells van aportar testimonis ‘emocionants’ sempre vinculats a la història, l’estil de vida i els topònims de cada lloc. “Per mi ha estat un gran privilegi conèixer-los. Ningú no em va encarregar aquesta feina, la vaig fer perquè vaig voler i perquè pens que el coneixement dels noms i la seva situació exacta a l’Albufera és una qüestió de vital importància per poder entendre el funcionament de l’espai en el seu conjunt”. Aquests coneixements poden servir als científics i gestors del Parc Natural en qüestions relatives a hidrologia, biodiversitat i efectes del canvi climàtic, entre altres usos. Lillo assegura que un altre dels motius del seu recull documental té a veure amb la seva pròpia supervivència: “L’Albufera és l’únic lloc del món on realment he perdut el nord i algun cop ni tan sols sabia on tenia la serra de Tramuntana. Hi ha centenars de camins, petits canals, síquies... És un món complex que cal conèixer perquè en algunes zones et pots perdre i en d’altres et pots enfonsar”.

El llegat fotogràfic relacionat amb l’Albufera és igualment immens i de gran valor històric. Existeixen diversos fons amb material fotogràfic conegut, d’accés públic, però segurament són molts més els que encara romanen amagats en col·leccions privades i familiars. A la web Crònicadesalbufera hi ha un recull representatiu de fotografies, amb fons documental donat per Joaquim Gual de Torrella a l’Arxiu del Regne datat el 1941. D’altra banda, Joan Llabrès, fotògraf de sa Pobla, és probablement la persona que més fotografies històriques de l’Albufera ha anat rescatant de col·leccions i particulars. Andreu Muntaner, al llarg de la seva vida, ha preservat de l’oblit molts ‘tresors’ del patrimoni cultural, etnològic i científic de Mallorca. Les fotografies i els documents de l’Albufera són una part del llegat de Muntaner, com diverses instantànies de les majestuoses xemeneies de Sa Fàbrica, avui esbucades, que podem contemplar a la web de Lillo. “Ara vaig darrere dels anglesos -explica- i per això vaig anar expressament a Londres a cercar informació, perquè aquí a Mallorca no trob fotografies suficients; segur que ells van fer moltes de coses i és impossible que no les fotografiassin”.

Encara no sabem on deu parar aquest patrimoni que immortalitza les gestes dels anglesos, com les de construir màquines hidràuliques, dur les primeres arades de vapor o fer la presentació en societat al port de Palma d’un velocípede marí construït a l’Albufera. El que sí sabem, recorda Lillo, és ‘l’empremta’ de l’obra de la New Majorca Land Company, que va suposar la transformació de la realitat física, econòmica i social de tota una comarca de l’illa i que es va materialitzar en un projecte colossal: dessecar l’Albufera. Segons diverses fonts, les obres congregaren uns 1.500 treballadors i començaren el 1863 i es prolongaren fins al 1870. La superfície total dessecada va ser de 2.050 hectàrees.

Lillo considera que “sens dubte els anglesos, amb John Frederic Bateman al capdavant, foren homes de negocis emprenedors i agosarats perquè varen innovar i posar en pràctica enginys hidràulics i maquinària agrícola de fabricació pròpia o importada com a primícia a Mallorca i a tot Espanya. En el seu temps fou tot un esdeveniment social i així quedà reflectit a la premsa del darrer del terç del segle XIX”. Els diferents projectes i temptatives de dessecació de l’Albufera van ser justament un dels temes de les IV Jornades d’Estudis Locals de sa Pobla el 2015. El resum de les jornades després va ser editat a un llibre per l’ajuntament d’aquesta localitat, amb la participació de Francesc Lillo. També editat al 2015 i sobre aquest mateix tema, Pere Perelló va escriure el llibre La presència anglesa a la Gran Albufera del nord de Mallorca (1863-1896).

“Queda molta feina per fer. La toponímia et du a la història oral, que pens que és molt important i és allò amb què estic treballant ara mateix. Si hi pos tota la informació que tinc, no em bastarà la pàgina web -explica Lillo mentre se li escapa un somriure-, però allò ben segur és que s’hi han de dedicar moltes hores. El problema és que lògicament la gent major va morint, amb el pas dels anys, i és com una lluita a contrarellotge perquè no es perdi la memòria històrica. L’Albufera és molt més que un Parc Natural, és una altra forma de vida”.

UN PATRIMONI DE VALOR INCALCULABLE

A través de les monografies de la Societat d’Història Natural de Balears (SHNB), Francesc Lillo va publicar el 1995 la separata Noves aportacions a la toponímia de s’Albufera, editat per Antoni Martínez Taberner i Joan Mayol, amb 299 noms que es traslladen sobre un mapa toponímic, amb dades que l’autor va obtenir entre 1986 i 1990 i que se sumen a les d’un treball previ de Miquel Angel March. “La desaparició física d’una part de s’Albufera ja és irreversible, s’ha perdut un patrimoni de valor incalculable. En els darrers trenta anys he vist desaparèixer canals, síquies i edificis sencers; d’altres estan a punt d’esbocar-se, com La Quartera, on els Anglesos guardaven el gra i en èpoques posteriors hom hi va guardar l’arròs”. Lillo lamenta que és conservin tants pocs vestigis: “Hi ha hagut molta deixadesa, i a més la part urbanitzada i turística ha destruït restes molt importants, fins i tot li han canviat la toponímia com en el cas del Lago Esperanza, que abans era l’Estany des Ponts, o l’estany d’en Mama, que ara es diu Lago Amapola”.

Síquia de l’Alambrada, carreró de l’Albufera, Amarador, pont dels Anglesos, carretera de l’Arena, els Colombars, bassa de l’Encant, hotel Figuera, canal Loco, torrent de Muro, pas d’en Nana, el Patrimoni, les Puntes, malecó d’en Quequet, síquia Torta, castes d’anguila segons l’època de l’any, etcètera. Entrar a la web Crònicadesalbufera no només serveix per fer un viatge en el temps, sinó també per descobrir què és el que queda i el que no d’aquest món tan fascinant, únic i poc conegut de l’Albufera.