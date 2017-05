Através dels darrers debats parlamentaris ja es dibuixen netament els perfils del futur Estatut de Catalunya. No serà, com creien els optimistes, l’Estatut plebiscitat, amb les modificacions superficials que la necessitat d’articular-lo a la Constitució exigia. Els artífexs del centre, amb eines perfectament idònies a la mà, preparen modificacions essencials. Allò que havia d’ésser, segons pactes cada dia més tenebrosos, un simple treball de retoc que la perfecta constitucionalitat imposada pels actuals dirigents al catalanisme feia indispensable, esdevé, ara, una meticulosa tasca de cirurgia transcendental. Voluntat catalana! [...] Desmentida sistemàticament al centre, la cordialitat ja sembla, entre nosaltres, el camuflatge de la feblesa i de la timidesa. No calia invocar-la o, almenys, no calia militar d’una manera tan metòdica sota el seu signe, si els altres la rebutgen, hostessa inoportuna que plagia sense eficàcia el gest serè de la Justícia. La paga de la blanesa, humiliant a moments, de Catalunya serà un Estatut mutilat com aquelles estàtues que l’esforç pacient treu d’un llit de terra i tenebra. Però si l’estàtua mutilada viu dintre l’aurèola d’encís dels possibles que els seus reals mutilats evoquen, l’Estatut, organisme vital, viurà tot cenyit de ferides. Aquestes ferides només podran guarir-se amb dolls de llibertat i de justícia. [...] L’Estatut mutilat no serà l’ample camp on Catalunya pugui realitzar el destí que la crida; caldrà convertir-lo en eina operant. [...] L’Estatut mutilat ha de servir per a fer emergir d’aquest poble teòric, musculat i ardent, un autèntic poble vital. [...] Els traïdors seran tots aquells que es limitin a copsar a mig aire, amb satisfeta mirada de ca, el tros sangonent de llibertat que les Corts cediran. Els que no sàpiguen trobar nous afanys per a les hores noves. I els que, per abúlia i per manca de fe, desertin del front de combat quan amb les armes novelles al braç, els catalans emprenguem la tasca decisiva de nacionalitzar a fons aquesta bella terra nostra, alba pell d’ermini maculada encara grollerament per les petjades esvaïdes d’uns segles d’oprobi i vergonya.