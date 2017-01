L’acord amb els mestres, pendent ara del sí de la CUP als pressupostos

El departament d’Ensenyament i els sindicats de mestres van encarrilar ahir un acord que permetrà desconvocar la vaga que estava prevista per al dia 9 de febrer i que tenia com a principal objectiu revertir les dues hores lectives setmanals més que fan els docents des que van començar les retallades. El Govern va posar ahir sobre la taula una oferta important: 3.500 mestres més (que se sumen als 1.200 i els 800 substituts ja previstos en el projecte de pressupostos), retirada d’una hora lectiva setmanal i el compromís de retirar la segona en els pròxims tres anys. Els representants sindicals van sortir satisfets de la reunió i tot apunta que la vaga es desconvocarà.

El problema és que aquest acord està supeditat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, i aquest és un fet que en última instància depèn de la CUP, que dissabte decidirà el sentit del seu vot en un consell polític que recollirà l’opinió de les assemblees d’aquesta setmana. L’estratègia de la CUP de fiar part de la seva responsabilitat al resultat de les negociacions sectorials (mestres, però també la ILP de la renda bàsica) ha sigut ben aprofitada pels sindicats, però també fa més difícil ara que els anticapitalistes es puguin desmarcar dels comptes del Govern, ja que això els convertiria automàticament en responsables de la no aplicació de l’acord davant la comunitat educativa.

L’acord és important perquè posa les bases per revertir les retallades en un àmbit tan sensible i estratègic com l’educació, on els mestres van haver d’assumir reduccions de sou i ampliacions d’horari lectiu per poder compensar la baixada dels ingressos de la Generalitat. En aquest sentit, cal remarcar la bona feina en general dels professionals de l’ensenyament, que en unes circumstàncies especialment difícils no només han mantingut el nivell de l’educació a Catalunya sinó que en alguns paràmetres, com ara l’abandonament escolar, l’han millorada. És just, doncs, que ara que és possible tenir uns pressupostos expansius, el col·lectiu docent sigui recompensat pels sacrificis de l’època de crisi.

Cal suposar que la CUP tindrà en compte aquest argument i d’altres per decidir el seu vot als pressupostos. Però sobretot ha de ser conscient de quina és la responsabilitat que ha assumit en aquest moment històric.