L’arma atòmica del procés

Catalunya té l’arma atòmica sense saber-ho. L’instrument no és cap altre que el civisme amb què ha defensat i defensa les seves idees i les seves aspiracions col·lectives. Tranquil·lament i lliurement es va votar un Estatut, durant cinc anys seguits milers de persones van sortir al carrer per poder decidir el seu futur, festivament van votar en una consulta el 9-N i els partidaris i els detractors de la independència sempre han anat a les urnes respectuosament.

Dilluns 6 de febrer més de 40.000 persones estan disposades a acompanyar Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau a les portes del tribunal que els jutjarà per haver posat les urnes de cartró. Començarà el veritable compte enrere cap a la convocatòria del referèndum. Pujarà la tensió i la política guanyarà una emocionalitat que no sempre és ni útil, ni recomanable per resoldre conflictes. L’arma més poderosa de la majoria que vol un referèndum és la reivindicació massiva i tranquil·la de la seva aspiració política.

De la mateixa manera que alguns han inventat un conflicte lingüístic a Catalunya i un relat fals de marginació de la llengua castellana, menystenint que també és nostra i ens defineix com a país, alguns es fregarien les mans si el civisme de l’expressió pública trontollés. Els encausats ja han demanat que no volen que s’eviti la seva declaració. El civisme i l’expressió massiva del sentiment d’injustícia són l’arma més poderosa per explicar que el delicte és demanar un referèndum.