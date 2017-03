Las otras montañas

[...]

En medio de la tierra roja y de la maleza se abre un pequeño paso que, con sólo cruzarlo, brinda un espléndido panorama de bosques que se rompen en el horizonte con las casas de Cerdanyola y la montaña de la Asland, sobre Montcada. […] Estanislau Torres, escritor y gran aficionado a la montaña a lo largo de toda su vida, se muestra algo escéptico: -Ese bosque que ves ahí durará poco más de dos años si no se cuida. Está cada vez más vez más sucio. Los días festivos viene mucha gente y tiran papeles y toda clase de desperdicios. Tienen poco cuidado… Pero si al menos hubiera un servicio forestal serio que procurase mantener limpia la maleza… Este verano está reseca y arde a la primera colilla que algún descuidado tira. […] Desde Valldaura se domina, como desde una amplia cornisa, gran parte de Barcelona. En primer plano, el barrio de Montbau, el parque del Laberinto, los Hogares Mundet, el cementerio de Horta, algunos campos donde todavía se cultiva… En un segundo plano, los turons. El más cercano desde Valldaura es el de la Peira. […] Cuentan que durante la guerra los vecinos de las Casas Baratas de Horta, que están junto al Turó de la Peira, se opusieron rotundamente a que se talasen los árboles y se salieron con la suya. Lo que no deja de ser un mérito en aquellos tiempos. […] Si a estas montañas menos conocidas del ciudadano corriente las hemos bautizado como lasotras montañas, a las que son aún menos conocidas, incluso del amante del aire libre y de las excursiones, aun a riesgo de caer en retruécano, las podríamos llamar las otras otras montañas. -Aquello sí que se está perdiendo. En Torre Baró las casas se encaraman sin orden ni concierto por la montaña. Ahora, es un paseo que vale la pena. Aunque sea para subir hasta aquella casa a medio construir que se ve desde toda Barcelona. Bueno, desde toda la Barcelona de aquella zona: Sant Andreu, la Trinitat… Es un disparate lo que se está haciendo con las zonas montañosas de Barcelona, que deberían haberse conservado como era lógico. Con alguna construcción deportiva o sanitaria, pero no con barrios enteros. En Ciudad Meridiana se mueren de humedad y en Santa Coloma construyen unos bloques tremendos de ocho pisos en plena montaña. Si aún fueran casitas bajas… Lo que he dicho antes lo repito: si no se tiene cuidado y no se protege especialmente, todo esto desaparecerá. […]