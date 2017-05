L’atenció a les persones grans: un repte inajornable

Catalunya és un país amb una altíssima esperança de vida: 83,4 anys de mitjana (les dones 86,1 i els homes 80,5). Només ens supera el Japó. Això és una bona notícia. L’envelliment de la nostra societat, si des del punt de vista econòmic és un problema, individualment és el que tots desitgem: una vida llarga i plena. És, doncs, una bona notícia que comporta reptes enormes perquè no es tracta només de guanyar anys de vida, sinó vida als anys: és a dir, de tenir una vellesa de qualitat. I aquí la cosa es complica. Si d’una banda els avenços de la ciència i de l’assistència mèdica han propiciat aquest allargament de la vida, de l’altra els canvis en l’estructura familiar i social, i la crisi econòmica dels últims anys, han posat en dubte la sostenibilitat del sistema d’atenció a les persones grans. La migradesa dels ajuts a domicili, l’oferta insuficient de places de residència i de centres de dia, el fet que la majoria d’aquesta oferta provingui del sector privat (60%) amb preus inaccessibles per a molts, i la distorsió que aquestes mancances provoca en el sistema sanitari o en el mercat de treball d’atenció a les persones (amb més economia submergida i treballadors poc qualificats) fan que el panorama sigui preocupant. D’aquí el crit d’alerta llançat ahir per les entitats del Tercer Sector Social.

El que els experts i professionals diagnostiquen, els ciutadans ho vivim cada dia. En totes les cases hi ha persones grans que necessiten una atenció especial, hi ha fills desbordats per la realitat d’uns pares que no es valen per si mateixos i per als quals no troben una sortida digna. Hi ha també, des del punt de vista dels protagonistes, persones d’edat avançada que demanen ser tractats no com a problema, que volen que se’ls respecti el seu dret a decidir. En la majoria de casos, la preferència és seguir vivint on viuen. Però hi ha molta casuística. No es pot parlar d’una única solució bona. Del que sí que es pot i s’ha de parlar és de la necessitat urgent d’abordar una realitat complexa que va a més. Del que s’ha de parlar és d’incrementar recursos públics, de coordinar millor les administracions, de prestigiar els professionals que atenen la gent gran i de valorar la feina de les entitats socials que sovint són pioneres a l’hora d’innovar. Estem davant d’un repte inajornable.