L’auge de l’extrema dreta i la resposta electoralista de la UE

El 15 de març serà la primera cita d’un calendari europeu marcat per conteses electorals que mesuraran a les urnes el poder de la ultradreta. Holanda serà la primera, després serà el torn de França. El 23 d’abril se celebrarà la primera volta de les eleccions presidencials franceses i el 7 de maig la segona. Amb tota probabilitat la líder de l’ultradretà Front Nacional, Marine Le Pen, competirà amb l’exsocialista Emmanuel Macron. Al setembre, a Alemanya, Merkel es jugarà la reelecció i s’haurà de veure els resultats que obté el partit ultra Alternativa per a Alemanya (AfD).

Als Països Baixos parteix com a favorit Geert Wilders, el controvertit líder del Partit per la Llibertat (PVV). Islamòfob i euroescèptic, l’última enquesta d’intenció de vot el situava com a segona força més votada. Amb proclames populistes de Trump i Le Pen, Wilders parla de retornar Holanda als holandesos. En el seu programa hi té mesures com tancar les 475 mesquites del país i prohibir l’Alcorà.

És important ser conscients que Holanda, que sempre ha sigut tolerant, ha passat a ser un país on una força xenòfoba i antieuropea ocupa la segona posició en les enquestes. A Rotterdam, la segona ciutat més gran d’Holanda, l’alcalde és un musulmà nascut al Marroc. A la mateixa ciutat, però, l’any 2002 a les eleccions locals hi va obtenir una victòria històrica Pim Fortuyn, líder d’un partit d’extrema dreta i antiimmigració, poc abans de ser assassinat per un activista que el considerava un perill per les seves opinions sobre l’islam.

Un dels factors que poden explicar el creixent auge de l’extrema dreta és la por irracional a l’arribada de refugiats procedents de zones de conflicte i els canvis econòmics, socials i tecnològics que fan sentir fràgils alguns ciutadans. Fins i tot Angela Merkel, que ha tingut una política d’acollida clara, la matisa per por a l’oportunisme dels populistes. També la Unió Europea ha fet una aposta per la mà dura i ha demanat expulsar un milió de migrants irregulars. No és un anunci aïllat del context de les pròximes convocatòries electorals. En un moment en què la incertesa del Brexit plana sobre Europa, la Unió no pot sucumbir ni a la por a l’altre ni a la por a no parlar clar contra els que la utilitzen per destruir els seus valors històrics.