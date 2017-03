L’elecció dels membres del TC: un espectacle lamentable

Quatre nous membres del Tribunal Constitucional van prendre possessió del seu càrrec en una cerimònia que el president de la institució, el polèmic Francisco Pérez de los Cobos, va aprofitar per acomiadar-se fent una crida al compliment de la legalitat, en clara referència al procés sobiranista català. Els quatre nous magistrats són l’últim fiscal general de l’Estat de l’època socialista, Cándido Conde-Pumpido, els catedràtics María Luisa Balaguer i Alfredo Montoya, i també Ricardo Enríquez, que ja n’era membre però ha hagut de ser renovat perquè cobria la plaça del finat Francisco Hernando. Llevat del primer, que ha estat un càrrec del sistema judicial de gran rellevància, la resta de noms no són coneguts pel gran públic, però no hi ha motius per dubtar de la seva capacitat professional. El problema no és aquest, sinó que siguin fruit d’un pacte entre el PP i el PSOE , d’un intercanvi de cromos que devalua la credibilitat de la institució. Així, Conde-Pumpido i Balaguer eren els candidats dels socialistes mentre que Montoya i Enríquez eren els dels populars. El pacte es va forjar al Senat, que és a qui li tocava nomenar els càrrecs, i va ignorar el consens amb la resta de partits.

El Tribunal Constitucional va ser dissenyat pels arquitectes del règim del 78 com un àrbitre que havia de dirimir les disputes entre els diferents nivells administratius i crear jurisprudència amb les seves sentències. Però a partir del recurs contra l’Estatut català de l’any 2006 va passar a funcionar com una mena de tercera cambra oficiosa, amb capacitat per esmenar textos legals, fins i tot aquells que, com l’Estatut, havien sigut referendats per la població. Per aquest motiu, cada vegada s’ha anat polititzant més i, en un procés paral·lel, perdent prestigi. I aquest és un procés que va en augment. Si amb De los Cobos es va considerar un escàndol que hagués sigut militant del PP, ara Rajoy pretenia col·locar no un militant, sinó un exdiputat com Andrés Ollero -que no hauria ni de ser-ne membre- al capdamunt.

Sembla, però, que aquesta opció no triomfarà (se sabrà divendres), però el simple fet que hagi estat sobre la taula ja és una prova de la degradació de l’alt tribunal. L’espectacle lamentable d’aquesta elecció contribueix a fer que una part de la societat catalana percebi com a il·legítim el TC. PP i PSOE n’haurien de ser conscients.