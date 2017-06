L’encariment del preu del lloguer, un problema que ha vingut per quedar-se

Trobar un pis de lloguer a un preu raonable en una ciutat com Barcelona és gairebé una proesa. Diferents factors hi contribueixen. D’una banda, una oferta rígida: hi ha poc habitatge destinat a l’arrendament. Per exemple, l’any 1960, encara amb molt d’espai per construir, hi havia a la capital catalana més de 300.000 pisos de lloguer. El 2011, any de l’últim cens, només 206.000. D’altra banda, hi ha una demanda que no para de créixer per diferents motius. El principal, el canvi cultural que ha suposat l’esclat de la bombolla immobiliària. En el nou cicle econòmic expansiu, i a diferència del que va passar en l’anterior moment de bonança econòmica, molta gent es decanta pel lloguer. D’una banda, per una baixada salarial que, en molts casos, no permet optar per la compra i, de l’altra, per un enduriment de l’accés als crèdit per part de les entitats bancàries. En la decisió també hi pesa el drama que suposen els desnonaments per execucions hipotecàries.

Altres factors que afecten la demanda són l’arribada a Barcelona de treballadors estrangers, sobretot al sector tecnològic, amb un poder adquisitiu més elevat. Si a això s’hi afegeix que el 2013 un canvi en la llei d’arredaments urbans ha limitat els contractes a 3 anys i que la rendibilitat dels pisos turístics és fins a quatre vegades superior a la del lloguer residencial, es dona el còctel perfecte: pocs pisos disponibles, increment dels preus i processos de gentrificació.

Una de les solucions que hi ha sobre la taula és limitar el preu des de l’administració, però això podria reduir encara més l’oferta, perquè els propietaris no llogaran els seus pisos si no en poden treure el rendiment que esperen. De fet, des dels anys 20 fins al 1994 ja va existir un control públic de preus, que va comportar que el parc de lloguer a Barcelona sigui més vell, amb pisos més petits i en pitjor estat que els habitatges que no estan en lloguer a la ciutat.

Potenciar la professionalització del sector, ara en mans de petits propietaris, i desenvolupar des de l’administració una política clara d’habitatge és part de la solució. Calen més habitatges públics de lloguer construïts per l’Ajuntament, la Generalitat o per promotors privats que rebin ajuts a canvi de preus assequibles. És urgent. Si no, el problema haurà vingut per quedar-se.