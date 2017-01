L’endemà de les festes (II)

[...]

Hem d’abandonar, nosaltres, catalans, l’aspiració a fer “grans coses”? La nostra extensió territorial (un poc més gran que la de Bèlgica, un poc més petita que la d’Holanda), la nostra població per l’estil de la de Noruega o de Dinamarca no ens ho permeten. Però digueu-me, sent cap vergonya el ciutadà danès o el noruec perquè la seva terra no intervé en l’alta política internacional en la mateixa mesura que l’imperi anglès? Dinamarca, o bé Holanda, països de poca extensió, senten menys els inconvenients de no ésser grans potències que Espanya? Hi hauria algú que gosés dir que Holanda, país petit, està més intervinguda econòmicament i política que Espanya? Resulta, doncs, que no hi ha cap raó a priori per a suposar la situació d’una Catalunya independent, per motius de territori i d’extensió inferior a la de l’Espanya actual, i que, si junt amb l’Espanya actual es poguessin un dia realitzar les “grans coses” somniades -cosa manifestament improbable, perquè la història ja ha clos, sembla, definitivament el capítol de la intervenció activa d’Espanya al món-, això no fóra cap avantatge de consideració per al nostre país, ans ens col·locaria definitivament sota la direcció d’un esperit estrany. Per això, tant se valdria demanar l’annexió a una de les potències que tenen ja avui assegurada la possibilitat de fer “grans coses”. Molt més favorable fóra la situació si la independència no comprengués solament el Principat, sinó València i Mallorca. Aleshores, l’extensió d’algunes petites nacions independents d’Europa, comparades amb la de Catalunya, foren aproximadament les següents: Bèlgica (30.000 km); Holanda (34.000 km); Suïssa (41.000 km); Dinamarca (43.000 km); Catalunya, València i Mallorca (60.000 km). [...] En tractar de la viabilitat de Catalunya independent, sempre s’ha d’examinar, al costat de la que comprengués només la Catalunya del Principat, la que comprengués tots els països de llengua catalana que són dintre l’Estat espanyol. Jo crec que aquest és, justament, el cas més probable. No desconec que el sentiment de catalanitat a València i a Mallorca està poc desenrotllat. Però pensem primerament que a València i a Mallorca, com a Catalunya d’ençà de la Renaixença, la poca o molta catalanitat que hi hagi mai no ha disminuït, ans bé sempre ha anat en augment. [...]