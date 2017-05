L’entrevista antiquada de Pablo Motos a Shakira

Dilluns la cantant Shakira va anar al programa de Pablo Motos a Antena 3 a presentar el seu nou disc. A diferència d’altres ocasions en què una dona visita el programa, aquesta vegada el presentador es va contenir a l’hora de fer brometes de vell verd. Ara bé, només un vint per cent es va invertir a parlar de música o de l’activitat professional de Shakira. La resta, un vuitanta per cent, es va destinar a conversar sobre la seva relació amb el futbolista Gerard Piqué i a explicar com exerceix de mare.

Shakira és coneguda internacionalment per la seva música. És cantant, compositora i productora. Ha venut més de vuitanta milions de discos arreu del món, ha guanyat diversos premis Grammy i altres reconeixements de prestigi del seu sector. Les seves cançons s’han convertit en hits mundials. La revista Forbes l’ha assenyalat com una de les cantants que més diners guanya. Té una ONG d’abast internacional per ajudar la infància en situació marginal i ha fet públic el seu compromís social amb causes relacionades amb els drets humans. Gràcies a la seva feina ha tingut l’oportunitat de conèixer personalitats de l’àmbit polític, econòmic, tecnològic i social molt rellevants.

Però a l’hora de visitar El hormiguero el que interessava a Pablo Motos era saber com havia conegut Gerard Piqué i com va ser el procés del seu enamorament. També volia saber què li havia semblat al futbolista el seu nou èxit Me enamoré i en quines circumstàncies ella li va deixar escoltar la cançó per primera vegada. El presentador va insistir, també, a saber com s’ho feia per fer de mare. Fins i tot li va preguntar què faria amb els nens quan marxés de gira i si havia hagut de passar dies sense veure els fills. Ell li va demanar: “ ¿Te sientes culpable?” Shakira va admetre que sí i va comentar que era un sentiment comú en moltes dones, però també va afegir que era positiu per als fills que veiessin com ella treballava. Motos va teoritzar sobre la maternitat: “ Es que parece que ninguna cosa que hagas por tus hijos es suficiente. Y, en contra de los hijos, diré que tienen una actitud, cuando van creciendo, como que, efectivamente, nunca es suficiente nada de lo que hagas”. Motos, a continuació, li va fer la pregunta carrinclona del dia: “ ¿Te ha cambiado mucho ser madre?” El repicó ja va ser per parlar de futbol: “ ¿Sufres más cu ando ves jugar a tu marido o a tu hijo Milan?” Motos va fer l’entrevista pròpia d’un programa del cor passat de moda. Curiós com, als futbolistes (o als homes en general), ningú els pregunta si se senten culpables d’estar dies sense veure els fills, ni han d’aguantar que el vuitanta per cent de les preguntes siguin sobre la seva dona. Però ja se sap que per a alguns, encara, per més coses que facis a la vida com a professional, només es fixen en qui és el teu marit o et qüestionen amb indulgència com fas de mare.