L’era del troc

Si fa vint anys haguessin dit als fabricants de jocs electrònics d’escacs que el seu principal competidor, que arrasaria amb un 80% de la quota de mercat, seria un telèfon, no s’ho haurien cregut.

Al darrer Festival de Sundance, la pel·lícula Tangerine va assolir un gran èxit. Una de les seves característiques és que va ser rodada íntegrament amb tres iPhones 5S. Per cert: les actrius principals, escollides en un càsting, no tenien experiència prèvia.

Asseguren que les impressores 3D permetran imprimir habitatges. Hi ha una italiana que en fa per 35 euros i una xinesa que “imprimeix” deu cases en vint-i-quatre hores.

La tecnologia digital està transformant la distribució dels recursos productius. Dues de les empreses més grans del món no fabriquen ni creen res: Google i YouTube es dediquen només a capturar els continguts que la gent com vostè o com jo pengem a la xarxa. Però elles no en creen cap, de contingut.

La Revolució Industrial va posar el punt de mira en el capital com a recurs principal per generar valor i creixement econòmic. La revolució digital està posant el punt de mira en les relacions i en el ciutadà. Fer cinema, construir cases o vendre jocs electrònics estarà aviat a l’abast de qualsevol.

Blockchain, basat en algoritmes desenvolupats per a la seguretat de transaccions en bitcoins, és una tecnologia que permetrà els contractes directes i segurs entre particulars, una mena de notari d’internet.

El troc ha estat definit en economia com una de les formes d’intercanvi menys eficients, i és una de les raons de ser de l’existència dels diners. Els diners van aparèixer com a forma de materialitzar un troc en un metall i així poder intercanviar productes i serveis amb més llibertat i agilitat.

La tecnologia està situant el troc en un dels eixos de l’intercanvi humà, però ara d’una manera eficient i ràpida. Els diners i el capital estan sota revisió i els propers anys presenciarem la seva transformació. Com seran els diners? No ho sé del cert. Però probablement es tractarà d’una barreja de capital, temps, drets i continguts.

Benvinguts (de nou) a l’era del troc.