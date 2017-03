L’espectacle de l’ADN i la identitat nacional

Antena 3 ha estrenat un programa d’entrevistes, El árbol de tu vida, que presenta Toñi Moreno. Cada setmana una celebrity passa pel plató i se li reconstrueix la trajectòria vital a partir de la complicitat dels amics més íntims i familiars. S’investiga en el seu arbre genealògic buscant curiositats en els seus avantpassats més llunyans. En el primer programa el protagonista era Antonio Banderas, que, tot sigui dit, va semblar que s’ho passava d’allò més bé.

Cridava l’atenció la manera com el format potencia la idea (tan ibèrica) d’establir una relació de vassallatge amb el famós. Oncles, cosines, exnòvies i amics diversos apareixien retent culte a l’homenatjat, no d’igual a igual, sinó com a humil comparsa. Apareixien portant objectes personals (fotografies, joguines, cartes...) i al cap de pocs minuts se’ls acomiadava després d’haver cantat les lloances al convidat. Alguns dels descobriments eren de rigor dubtós: per exemple, asseguraven que Banderas de petit va aprendre a tocar amb la guitarra de García Lorca, que ara està exposada en un museu. Banderas no feia gaire pinta de reconèixer l’instrument que li lliurava un torero amic seu. Van posar un vídeo de la seva primera nòvia, que va enaltir com pertocava el personatge. Ell també li va dedicar paraules boniques a ella. Però el programa va haver d’incorporar un rètol en pantalla especificant que la nòvia havia mort temps abans d’emetre el programa. I és que aquesta emissió era tan caduca que tampoc se li preguntava a Banderas pel seu estat de salut, malgrat que aquests dies ha sigut notícia.

Cap al final del programa, una hora i mitja després de veure desfilar la seva parentela i part de la faràndula autòctona, van aprofundir en la genètica genealògica. Com si fos la prova més habitual del món li van assegurar que havien analitzat l’ADN del seu germà (com a equivalent al seu) per descobrir el seu mestissatge geogràfic. Segons els resultats presumptament científics obtinguts per El árbol de tu vida, l’ADN d’Antonio Banderas és un 50% espanyol, un 20% italià, un 12% portuguès, un 11% de Jordània i un 7% de Mèxic.

Després de veure aquest invent, és inevitable pensar què passaria si a TV3 a algú se li acudís fer un programa que calculés l’ADN català de les seves personalitats i el comparés amb el percentatge d’espanyolitat, entre altres nacionalitats. L’escàndol i la burla provocarien un daltabaix. Ara només cal esperar veure quin dia es dediquen a la recerca del conciutadà amb més puresa d’ADN espanyol. O ves que quan Rajoy s’assabenti d’aquest invent, en comptes d’acceptar el referèndum i posar urnes, ens obligui a tots a fer una anàlisi de sang per acabar d’una vegada per totes amb les falòrnies del procés.