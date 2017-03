L’estat actual dels esperits

En la nota tramesa anteriorment dèiem que, aparentment almenys, la situació política havia millorat. I que aquest fet contrastava amb l’empitjorament de la situació econòmica, perquè el que fluixeja més en aquest moment és l’alta direcció financera i econòmica de l’Estat. L’estat general dels esperits és en aquest instant aquest: les possibilitats de moviments extremistes, de l’extrema dreta o de l’extrema esquerra, semblen definitivament superades. La gent no exclou la possibilitat que es produeixin explosions esporàdiques d’una duració més o menys llarga, d’una extensió més o menys àmplia. Però el gran moviment ha avortat. La gent ho vol creure així, i si ho creu és que el fet és consumat. La retòrica revolucionària ha donat tot el que podia donar de si mateixa. L’abundància d’aquesta retòrica, la seva gratuïtat, ha contribuït, directament i indirectament, a fer que la forma republicana s’hagi, com a il·lusió, evaporat. La República espanyola és avui, per a la immensa majoria, una forma de govern com una altra, és a dir, l’existent, el que existeix davant. Al meu entendre, això és un progrés perquè planteja per a la gent conscient el problema de la República com a realitat. El plantejament del règim com a realitat obligarà fatalment a tothom, més aviat o més tard, a convertir el sistema actual en un sistema vivent, positiu i estructurat. Les ficcions que han omplert la vida política d’aquesta península van de baixa, i hauran de desaparèixer d’una manera fatal. [...] Aquest període de pre-estabilització haurà fet grans estralls, però també haurà produït certs avantatges. Aquest període, en efecte, haurà liquidat i evaporat aquelles doctrines messiàniques i gratuïtes, aquells homes que han sortit per pura casualitat. Crec que en aquesta liquidació veurem com desapareixen de l’escena política una gran majoria de personatges de l’antic règim que han coquetejat amb la República. Veurem sobretot com s’esfumen homes que les circumstàncies han elevat uns instants. Quedaran els homes competents, els polítics que poden fer un bé al país, els polítics que tenen un contingut tècnic i ideològic real. Els altres, fatalment, desapareixeran. Ací, les persones de sensibilitat política provada veuen Lerroux i el seu elefantiàsic partit sota aquesta llum: consideren que tot això és un fet de mer antic règim, inintel·ligible, superat. [...]