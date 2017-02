L’estat espanyol jutja les urnes, presa dos

Aquest dilluns comença al Tribunal Suprem, a Madrid, el judici contra Francesc Homs per la seva participació en el 9-N. La filtració d’aquest cap de setmana sobre eventuals responsabilitats de Mas (que declararà com a testimoni) en el 3% respon a la vella i coneguda necessitat del govern espanyol d’aixecar una cortina de fum per distreure del fet cert que l’estat espanyol torna a jutjar un responsable polític per haver posat les urnes a Catalunya. La causa contra Homs és important perquè la sentència que dicti el Suprem sobre el que va ser conseller de la Presidència influirà en la que dicti el TSJC sobre Mas, Ortega i Rigau. Probablement, l’estat espanyol obtindrà un resultat judicial favorable, però el futur resultat de les urnes li farà el problema més insoluble.