L’estil Trump, un ensurt cada dia

Des de fa unes setmanes, el món s’ha tornat més imprevisible, per no dir més políticament i econòmicament inestable i insegur. L’efecte Trump s’està fent notar. Contra els auguris optimistes dels qui deien que l’exercici del poder el moderaria, de moment tot apunta que no serà així. Tot i que encara no hagi accedit el càrrec -ho farà el dia 20 de gener-, ja és president in pectore i, per tant, tot el que fa i diu apareix irremeiablement envoltat per l’aura de poder que sempre acompanya el màxim mandatari dels Estats Units. Per això Trump ja està marcant l’agenda internacional i no precisament d’una manera ordenada, tranquil·litzadora, assenyada. Des del mateix moment de la seva victòria electoral, va deixar clar que no pensava abandonar el seu estil directe i personalista, per no dir-ne planerament populista. A cop de piulada a Twitter, cada dia provoca un ensurt, o més d’un, per a desesperació de l’equip del president sortint, Barack Obama, però també, en part, de les seves pròpies files republicanes, a les quals ahir va esmenar la plana sobre l’Oficina d’Ètica del Congrés, en aquest cas, cal dir-ho, per evitar la seva marginalitat. En qualsevol cas, a Trump no l’atura ningú. Difícilment el frenarà, per exemple, un equip de govern amb un perfil que respon perfectament al seu tarannà: homes blancs, grans, durs, rics i sense experiència política. El xou acaba de començar i costa de predir quins efectes pot arribar a tenir en la geopolítica mundial.

En qualsevol cas, en pocs dies s’han produït dos fenòmens preocupants. D’una banda, Trump ha desmuntat alegrement l’estratègia diplomàtica que seguia l’administració Obama en el conflicte palestino-israelià per intentar portar Netanyahu a posicions més moderades. De l’altra, el fet que ahir anunciés que posarà aranzels als productes nord-americanes produïts a l’estranger va provocar que la firma Ford frenés una inversió de 1.500 milions a Mèxic. Són dos missatges inquietants. L’un posa més llenya al foc al conflicte que històricament ha impossibilitat la pau al Pròxim Orient. L’altre reforça un nacionalisme econòmic que pot tenir greus conseqüències per al comerç mundial i que, en el cas mexicà, indirectament pot tornar a atraure la immigració que precisament Trump vol foragitar sense contemplacions.