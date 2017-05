L’excessiva temporalitat dels contractes és un llast per a l’economia

L’Eurostat va fer públiques ahir les últimes estadístiques sobre temporalitat en els contractes laborals a Europa, un podi que comparteixen, gairebé empatades, Espanya (26,1%) i Polònia (27,5%), quan la mitjana és del 14%. Les dades són especialment preocupants entre els treballadors més joves, d’entre 16 i 24 anys, on Espanya és líder en solitari amb un descomunal 72,9% de contractes temporals. És evident que les successives reformes laborals (primer la del PSOE i després la del PP) han aconseguit reduir l’atur de forma perceptible en un context de recuperació econòmica (ha baixat del 27% al 18,8% al conjunt de l’Estat en quatre anys), però el preu que s’ha hagut de pagar és crear llocs de treball precaris i amb sous baixos (amb un 47% dels treballadors que no arriben als 1.000 euros mensuals, segons Hisenda).

Aquest fenomen respon a diverses causes. La principal és que no hi ha hagut un canvi de model productiu, de manera que el turisme ha sigut la palanca per sortir del pou de la crisi. Això ha provocat un èxode dels joves més preparats cap a països del nord, amb una estructura econòmica que reclama, precisament, mà d’obra qualificada.

Un altre factor, lligat al primer, és l’abús que fan alguns empresaris de la figura del contracte temporal. La manca de polítiques avançades de recursos humans, en què l’empresari mira més a llarg termini, condemna desenes de milers de joves a la precarització i a no tenir un veritable horitzó professional. Aquest fet, al seu torn, té conseqüències sobre l’economia: sense una expectativa d’estabilitat econòmica, els joves ho tenen difícil per tirar del carro del consum.

Un tercer vèrtex responsable d’aquest cercle viciós afecta l’ensenyament. Actualment hi ha un decalatge entre la formació que s’oferta i les necessitats del teixit econòmic. La formació professional continua sent una mena de ventafocs de l’ensenyament reglat, tot i que les dades indiquen que és la via més eficaç per inserir-se en el mercat laboral. Opcions com la FP dual, on l’estudiant es forma a la mateixa empresa, haurien d’estar més esteses. Per tant, una política que vulgui ser realment efectiva ha d’atacar tots tres fronts alhora: incidir sobre el model productiu, millorar la formació i perseguir els fraus de llei.