L’èxit de les escoles innovadores es demostra amb l’allau de preinscripcions

Aquests dies moltes escoles fan jornades de portes obertes per mostrar el seu programa educatiu i les seves instal·lacions. Molts pares novells hi van amb ànsia perquè com és lògic busquen el millor lloc perquè els fills iniciïn el recorregut escolar. I, com era d’esperar, bona part de l’interès l’han acaparat els centres d’educació avançada, és a dir, aquestes escoles innovadores, agrupades en gran part a l’Escola Nova 21, que estan innovant pedagògicament. Ho fan de maneres diverses, però en general tendeixen a organitzar l’ensenyament partint més de les inquietuds dels alumnes que del professor. En molts casos no hi ha llibres de text ni tampoc deures; en d’altres, les classes s’organitzen agrupant nens de diferents nivells. N’hi ha que abandonen el sistema d’assignatures per treballar a partir de projectes que impliquen coneixements de diverses matèries alhora, i també en moltes ocasions el que varia és el sistema d’avaluació.

La publicitat que s’ha fet del mètode, el boca-orella i la inquietud dels pares per analitzar i buscar el que s’està fent en educació han convertit aquestes escoles, que fa pocs anys eren minoritàries, en un fenomen buscat. Centenars de famílies hi han acudit per conèixer el sistema i veure si podran fer-hi entrar els fills. La il·lusió inicial de tants centres per afegir-se a aquest nou camí s’ha traslladat en massa als pares, fins al punt que els equips docents ja tenen clar que no podran fer front a totes les sol·licituds que tenen. Segueixen sent moltes les escoles que fan el canvi i l’oferta educativa creix, no només a Barcelona, però la demanda els ha passat al davant.

Aquest important interès en les escoles que innoven és una bona notícia. Vol dir que a les famílies cada cop els preocupa més la manera com s’educa els seus fills, i que estan disposades a fer l’esforç extra que moltes vegades suposa l’adaptació a un sistema que fomenta l’autonomia dels alumnes però exigeix la complicitat dels pares. I, també, que moltes escoles s’han posat les piles, i el compromís amb la innovació creix de manera important. Ara cal ser valents, posar l’ensenyament al centre de les prioritats pressupostàries i contribuir entre tots a donar prestigi als centres i als professors que volen adaptar-se als nous temps.