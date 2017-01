L’hemeroteca fa plorar, a més de riure

HA APAREGUT UN VÍDEO del 2013 de Soraya Sáenz de Santamaría parlant de la reforma de la Constitució i dient literalment que per fer una truita cal trencar els ous, el mateix dia que hem vist el vídeo de com el fiscal insisteix al regidor de la CUP Joan Coma que aquesta expressió convida a la violència. Comença a fer-se evident que ja no són les frases el problema, sinó qui les pronuncia, perquè en aquest cas és idèntica i utilitzada pel mateix motiu. Si l’abús descarat en la persecució obsessiva a Coma no fos tan greu i inacceptable n’hi hauria per fer-nos un tip de riure. Si això del regidor de Vic ja no s’aguantava ni amb pinces, ara el ridícul és monumental.

Les enxampades d’hemeroteca tampoc no tenen conseqüències. Són un material excel·lent per a programes d’humor, i Ana Pastor en treu bon partit al seu programa amb la seva maldita hemeroteca, que troba perles espectaculars. Fa poc van premiar com a document el conjunt de vegades que el portaveu socialista Antonio Hernando havia assegurat que mai a la vida permetrien governar a Rajoy, amb tota mena de detalls, assegurant que això seria ser irresponsables i incoherents i bla bla bla. Costa de creure que aquest home no s’hagi amagat en una illa deserta durant vint-i-cinc anys sota d’una palmera fins que la gent l’hagi oblidat. I no, segueix manant, fent de portaveu i predicant el contrari del que va prometre tres-cents cops amb aquella alegria. Ni hi ha amor propi i dignitat per assumir que has perdut el crèdit ni hi ha responsabilitat dels companys per dir-li que amb aquest expedient no pot anar enlloc.

Contradir-nos forma part de la condició humana. Però en el cas de les promeses electorals, o de frases que et porten a judici, si no hi ha un mínim de coherència i si la mentida repetida no té el càstig que es mereix, això és textualment un joc d’ous.