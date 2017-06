El Liceu, incivil

Doncs, tenim Liceu. -Tenir Liceu no és tan solament de certa importància musical per a nosaltres. El fet porta altra malícia. Alabada sigui i augmentada fos, aquesta altra malícia. Pel prompte, només el Liceu sap obligar a molta gent d’aquí a l’etiqueta en son vestir. Així sapigués dur-la a l’etiqueta en el parlar. A l’elemental urbanitat, encara que fos... -Oh dissort del llenguatge nostre, oh dissort de les nostres dames! Un i altres són obligades a suportar el seguit afront que la paraula dels homes els fa, tèrbola d’immundícies. -I taquen, aquestes immundícies, creieu-me, taquen... -Vós, senyor Ignasi, us vestireu de frac, amb la petxera nítida, i la vostra senyora de blanc, i, al damunt, perles. Així, tibats, seriosos, us presentareu al Liceu, pujareu l’escala. Per uns minuts, resplendireu de netedat... Mes vet aquí que un mal pas vostre, senyor Ignasi, ha dut malaventurós trepig, estirada i esquinçament al ròssec de la faldilla d’ella. I de la vostra boca impacient ix el mot vilíssim... -Oh, un petit mot, només... -Tots els presents l’han sentit mil vegades; de tant usar-lo, ha perdut la concreta significació. No importa, ja n’hi ha prou amb ell per a què tota l’obra del cuidadós vestir se us desfaci, i per a què, en un segon, i només per efecte del mot vilíssim, vós, senyor Ignasi, i la vostra senyora de blanc vestida, i tots els qui us sentin, restin de cap a peus bruts de fang... I la casa, i la casa... -Pobre del lloc on se malparla, se renega; perquè l’Esperit s’absentarà d’ell. -Així avui el nostre Liceu... -I de res pot servir, per a què l’Esperit hi demori, dur-hi les sublimitats wagnerianes; i de res pot servir acollir-les amb els millors ornaments del vestir urbà, si, tan sols en l’oblidat fons d’un corredor, se li escapa a un dels senyors presents, en l’oblit de sa dignitat, una paraulota.