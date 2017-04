Llach i l’abús de l’estat de dret del present

MOLT ESQUINÇAR-SE les vestidures pel que Lluís Llach aventura sobre quina serà la legalitat d’aplicació en el futur però no veig que sigui cap motiu d’escàndol entre els escandalitzats l’abús de l’estat de dret amb què Rajoy està abordant el present: judicis polítics, inhabilitacions de càrrecs electes, guerra bruta policial o menysteniment d’una reclamació pacífica de milions de persones. No els he sentit, tampoc, preguntar-se com és possible que algú afirmi que entre votar i prohibir votar, l’opció antidemocràtica sigui (repic de timbals) votar! Seria interessant saber si se senten a gust en un estat on la policia demana el DNI a la vicepresidenta de la Diputació de València per dirigir-se a uns agents en valencià. Em recorda allò de " Vivan las cadenas!”