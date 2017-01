Llarga vida als duels interpretatius

A El colós en flames, els noms dels dos protagonistes -Paul Newman i Steve McQueen- apareixien en pantalla d’una manera singular: el segon nom estava posat una mica alçat respecte al primer. Era una manera de significar que tots dos actors eren caps de cartell: mentre que un apareixia primer en l’eix esquerra-dreta, l’altre ho feia llegint-ho de dalt a baix. De fet, McQueen va exigir que augmentessin el seu nombre de línies de text, per igualar les de Newman.

Aquesta manera de posar els crèdits en diagonal ja s’havia fet servir anteriorment, però va ser l’èxit d’aquest film el que va codificar la idea d’un “duel interpretatiu”, en què tots dos espadatxins parteixen de la mateixa consideració. En televisió, hem vist la fórmula a Cheers (amb Ted Danson i Shelley Long) o a True detective (amb Matthew McConaughey i Woody Harrelson). L’última gran sèrie a presentar els seus dos protagonistes d’aquesta obliqua manera és Billions, que, certament, és el duel interpretatiu més intens que he vist a la televisió les últimes temporades. Les trames poden resultar una mica passades de voltes i seguir els complexos processos d’enginyeria financera de Wall Street que s’hi retraten escapa a la majoria de mortals. Però igual que es diu que hi ha actors capaços d’emocionar recitant la llista de la compra o la llei de propietat horitzontal, aquí coincideixen dos grans noms que és un plaer escoltar pel pur plaer de fer-ho.

Comencem pel gat. És Paul Giamatti, que fa de fiscal de l’Estat, entestat a atrapar la rata, en aquest cas Damien Lewis, que encarna un tauró inversor amb el cervell més ràpid de Wall Street. Són dues tècniques d’interpretació que no tenen res a veure, però es complementen de meravella. Giamatti mastega les paraules a la gola i el seu timbre mel·liflu fa estremir de por, perquè en la seva aparent fredor hi veus el Calígula o l’inquisidor. Lewis, per la seva banda, juga amb el nervi del seu cos, la pal·lidesa de la pell i una boca de pinyó que podria resultar risible, però també resulta algú amenaçador, capaç de destrossar una persona amb una sola escopinada verbal.

Suposo que, de fons, hi ha el plaer educat de veure un combat d’extrema violència soterrada, on les armes han estat substituïdes per les paraules. Com el futbol, en definitiva, però amb menys trencaments de meniscos.

L’únic que em sap greu de la sèrie és que el duet protagonista eclipsa la tercera en discòrdia: Maggie Siff (una psicòloga capaç de despullar els individus més cuirassats del capitalisme). És la veritable tapada de Billions i la peça sense la qual la sèrie no tindria en què pivotar. Tot un descobriment.