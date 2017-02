Em trobo amb una notícia a la portada del diari El Mundo, aquest diari que surt immortalitzat a la cançó Gente maravillosa de José Luis Perales (concretament la pàgina 8 del dimecres 7 d’octubre del 1992). Hi diu (no pas a la cançó d’en Perales sinó a la portada que us dic) aquesta frase: “El PP incomplirà els punts clau del pacte amb Ciutadans”. I vet aquí que ens ofereixen l’explicació del coordinador del partit incomplidor, Don Fernándo Martínez-Maillo. Diu que les demandes de Ciutadans eren “ lentejas”. M’encanta l’expressió, d’una sinceritat que mata, perquè ja se sap que, en la llengua de Don Pelayo, hi ha una dita que et recorda que els fruits en forma de lent d’aquesta planta voluble que fructifica en tavelles “ o las tomas o las dejas”.

El partit de Mariano i Soraya admet, doncs, per boca d’en Fernando, que no van tenir més remei que dir que sí al que demanaven els del partit de l’Albert, que tampoc no era res de l’altre món: limitació de mandats, la clàssica comissió d’investigació per al zzz.... presumpte finançament zzz... il·legal del PP que zzz... Perdoneu. M’ha agafat una passió de son a mig escriure.

Però de la mateixa manera que el partit de Mariano i Soraya admet que no van tenir més remei que dir que sí amb tota tranquil·litat a les “ lentejas”, ara, amb la mateixa tranquil·litat, admet que s’ho han de mirar. I ja desenfunden la Constitució, sempre incombustible.

Ja ho veieu, belleses. La parella et jura que canviarà, que a partir d’ara sí, que li donis una oportunitat, que res serà com ara, que no t’enganyarà més, que s’han acabat els bars i els ulls vermells en tornar a casa. I tu t’ho creus, aquest cop sí, i us feu una selfie i la penges a Facebook. Però arriben les vuit del vespre i et diu que se’n va un moment al bar, que ha quedat però que torna de seguida. Les amigues ja t’ho diuen. No l’hauries d’aguantar. Però tu vinga a cuinar llenties.