Lliçons del cas Nóos: només se salva la justícia

Finalment la justícia va dictar sentència sobre un dels escàndols de més transcendència social de la història de la democràcia espanyola: el cas Nóos, que afecta directament una germana del rei, Cristina de Borbó, i el seu marit, Iñaki Urdangarin. El tribunal va condemnar Urdangarin a sis anys i tres mesos de presó pels delictes de tràfic d’influències, malversació, prevaricació, frau, estafa, falsedat i dos delictes contra Hisenda i de blanqueig. Per la seva part, la infanta va resultar absolta penalment però haurà de pagar 265.088 euros a l’Estat per responsabilitat civil, ja que es va lucrar per les activitats il·lícites del seu marit.

Més enllà del titular i de l’opinió sobre si la sentència és dura o no amb els exducs de Palma, el cas deixa un seguit de lliçons que cal assenyalar en un dia com avui.

La primera és que la investigació i el judici posterior marca un abans i un després en la consideració de la monarquia a Espanya, una institució que durant molt de temps va semblar intocable i inatacable. És veritat que l’absolució de Cristina, precedida per una actuació sospitosa de la fiscalia, aixeca suspicàcies. Però en última instància estem al davant de la primera sentència condemnatòria d’algú vinculat directament a la família reial i que precisament es valia de la seva condició per lucrar-se.

Justament per això és evident que el cas també ha servit per consolidar l’estat de dret i la independència de la justícia just en un moment de crisi de confiança en les institucions, amb menció especial per a la instrucció del jutge Castro.

Finalment, el relat que fa la sentència de les irregularitats comeses representa un retrat molt cru de l’època de la bombolla i l’esclat de la corrupció política, en què alguns dirigents, com ara Jaume Matas, actuaven més com a cacics del segle XIX que com a servidors públics del segle XXI. Les magistrades expliquen fil per randa com Matas arribava a acords verbals amb Urdangarin i després es falsificava tota la documentació per aconseguir “aparença de legalitat”. I com Diego Torres i el marit de la infanta feien servir un entramat societari per evadir impostos, ells que justament xuclaven recursos públics aprofitant-se de les ganes dels polítics de quedar bé amb la casa reial. En definitiva, una sentència històrica amb efectes a llarg termini que encara desconeixem.