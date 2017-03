Lluís Llach, 50 anys de música i país

ARA FA MIG SEGLE que un tímid empordanès de divuit anys, Lluís Llach, va debutar amb tremolor de cames dalt d’un escenari, a Terrassa. El seu repertori de l’època no anava gaire més enllà de Que feliç era, mare i El bandoler. Un any més tard va venir L’estaca, cançó que, per bé i per mal, no ens ha deixat mai. Una vegada, en una classe a l’Ateneu Barcelonès sobre com escriure lletres de cançons, Llach va explicar que la gent s’enamora per la veu perquè la veu sensorialitza el discurs. Llach ha enamorat amb la seva música i deu haver estat al mig de milers d’enamoraments. I qui sap si aviat tornarà a ser entre milers de persones, al carrer, amb la guitarra i L’estaca, però aquesta vegada sense cap tremolor, disposat a ser la veu d’una gran causa col·lectiva.