L’opa sobre Abertis o l’oportunitat perduda

L’operador italià d’autopistes i d’aeroports Atlantia va formalitzar ahir la seva oferta pública d’adquisició (opa) sobre la catalana Abertis per crear un gegant mundial de la gestió d’autopistes. La notícia ja era coneguda des de feia dies i només faltava determinar quin seria el preu que posarien els italians a l’empresa catalana. Finalment, ahir es va confirmar que l’oferta és de 16,5 euros per acció d’Abertis i que la valoració de l’empresa catalana ascendeix a 16.341 milions d’euros.

La majoria d’analistes consultats per l’ARA consideren que el preu de l’opa es queda curt i que millorarà durant les negociacions, que es preveuen llargues tot i tractar-se d’una opa amistosa. Deixant de banda les interioritats del tracte, el cert és que Abertis, que fa 10 anys va intentar comprar Atlantia (en aquell moment anomenada Autostrade), ara serà adquirida per la italiana i Catalunya haurà perdut l’oportunitat de tenir un líder mundial en la gestió d’autopistes.

Abertis és la cinquena empresa catalana per volum de vendes i una de les sis amb seu a Catalunya que cotitzen a l’Íbex-35, és una empresa amb un projecte competitiu que s’ha anat desdibuixant amb els anys per la falta d’un model clar de gestió de carreteres per part de l’Estat.

L’absència d’aquest model coherent i homogeni ha creat greuges comparatius i ha afavorit la fixació d’una animadversió cap als peatges en l’imaginari col·lectiu. La finalització de les concessions de l’AP-7 i de l’AP-2 pròximament és l’ocasió perfecta per obrir un debat seriós a Catalunya sobre el model de finançament de les carreteres. La Generalitat ha posat sobre la taula una proposta que beu de la directiva europea que parteix de la base que ha de pagar qui contamina i qui fa ús d’una infraestructura. En aquest sentit el Govern estudia un model de vinyeta pel qual els usuaris pagaran una tarifa d’entre 40 i 110 euros que els permetrà circular lliurement per totes les vies durant un any. La proposta posaria fi als greuges territorials -hi ha ciutadans que han de pagar més en funció d’on viuen- i permetria alliberar recursos pressupostaris. Però arribarà massa tard, quan la cinquena empresa de Catalunya ja no tindrà la seu a Barcelona, sinó molt probablement a Roma.