L’oposició mostra la seva impotència davant la impunitat del PP de Rajoy

Ahir va ser un bon dia per a Mariano Rajoy. Després de dies en què l’atenció estava posada en el macroescàndol de corrupció al voltant del Canal Isabel II de Madrid i les maniobres per controlar els fiscals, va ser el torn de l’oposició. I l’espectacle va resultar lamentable. Va obrir foc Podem, amb una compareixença multitudinària en què Pablo Iglesias va anunciar que començava contactes per presentar una moció de censura. Aquest gest va indignar el PSOE i Ciutadans, que van acusar Iglesias de fer un moviment tàctic amb l’únic objectiu de desgastar els socialistes.

L’acusació segurament és certa, però també és veritat que el PSOE i Cs van facilitar la investidura de Rajoy, i per tant són corresponsables de la seva continuïtat al capdavant del govern. Ara no poden esquinçar-se les vestidures, perquè ja fa temps que és una evidència que el PP -ja d’abans, però sobretot sota el mandat de Rajoy- ha sigut una veritable màquina de sostreure recursos públics i de manipular les institucions en benefici propi.

Per tant, si consideren que el polític gallec no pot continuar en el càrrec el que han de fer és presentar un candidat alternatiu en una moció de censura. Llavors la pilota seria de nou a la teulada de Podem, que ho tindria molt difícil per no donar-hi suport. Lamentablement, aquest escenari no es produirà. Ni el PSOE ni Cs tenen el més mínim interès a forçar unes noves eleccions. El tacticisme de Podem, la desorientació del PSOE i la debilitat de Cs beneficien Rajoy.

En el fons, però, el que hi ha és una manca d’alternativa, no només a la figura de Rajoy i al PP, sinó a tot el règim del 1978. El resultat electoral del 26-J ja va indultar Mariano Rajoy i va deixar el PSOE, que va salvar el segon lloc contra pronòstic, a les portes d’una batalla interna de conseqüències encara incertes. Ara mateix l’única cosa que pot alterar aquest relat és una victòria de Pedro Sánchez a les primàries socialistes. Sánchez ha promès fer caure Rajoy, tot i que ho tindria molt difícil per imposar-se als barons que el van fer fora i que encara ostenten el poder territorial. Mentrestant, el president espanyol s’ho mira des de la distància esperant que una victòria de Susana Díaz li atorgui una certa tranquil·litat. De moment, se sap impune per la impotència de l’oposició.