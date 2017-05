L’orgull guanya la por

Els francesos han salvat la idea de França. Aquella certa idea de França de què parlava De Gaulle i que encarna els valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Aquella idea de República inclusiva, exportadora dels drets humans i constructora de la millor Europa. Però la batalla contra la por serà dura i tot just comença. Emmanuel Macron arriba a l’Elisi amb posat greu i reconeixent la còlera, l’ansietat de molts votants i la divisió del país. Admetent que és la “nostra civilització (la que) està en joc”. Amenaçada per la desigualtat, per la transformació de l’economia, per la immigració, pel terrorisme islamista. Macron és un liberal a la francesa, que s’ha recolzat en el centre i el socialisme moderat. Té un mes per construir una majoria transversal que guanyi les legislatives i eviti una cohabitació erma entre el president i un executiu i un Parlament contraris. La campanya de Le Pen va començar, en el mateix moment de l’acceptació de la derrota, anunciant una recomposició política que amagui les sigles del Front Nacional i es basi en la lluita de “patriotes contra mundialistes”.

Els pròxims dies es posarà a prova la capacitat d’integració de Macron i la seva habilitat per fer equilibris entre la liberalització que necessita un estat amb un sector públic gegantí i el suport social que exigeix l’actual situació econòmica i la desigualtat. Els francesos han sigut més forts que la seva por i han estat fidels a la seva història. Europa respira avui alleujada.