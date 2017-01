L’ultranacionalisme de Trump posa en perill el lideratge dels Estats Units

“Amèrica primer”, va dir ahir Donald Trump en un dels discursos d’investidura d’un president dels Estats Units menys engrescadors i èpics que es recorden. Un discurs marcadament proteccionista en nom d’un ultranacionalisme que només tindrà en compte, va dir, allò que pugui interessar de cara endins. Els EUA, amb Donald Trump, han renunciat a liderar el món i ara, va dir també textualment, “no buscarem imposar el nostre estil de vida a ningú, sinó que el farem brillar com a exemple per a tots els que el vulguin seguir”.

Aquest canvi de paradigma en les relacions internacionals obre una nova era que pot tenir conseqüències per al desenvolupament global, la seguretat i la sostenibilitat del planeta. Mentre feia el seu discurs, la nova web de la Casa Blanca ja avançava algunes de les primeres mesures que ell anava apuntant i que segueixen al peu de la lletra les promeses que havia fet durant la campanya (no s’ha moderat gens): incrementar el pressupost de l’exèrcit per no permetre que n’hi hagi cap al món de més ben dotat que el seu i iniciar actuacions ofensives directes per acabar amb el terrorisme islamista; renegociar o trencar l’Acord Transpacífic; revocar les regulacions que impedeixen el fracking en zones protegides i també els acords del canvi climàtic; abaixar impostos i fer una política expansiva d’obres públiques per reduir l’atur; augmentar la vigilància policial interna; i perseguir, en clara al·lusió a la Xina, els països que “violen els acords comercials i perjudiquen els treballadors americans”. Algunes d’aquestes mesures poden ser positives per a l’economia nord-americana, però no està clar com les posarà en pràctica.

En una exhibició de populisme, va repetir una vegada i una altra que amb ell el govern “torna al poble” en lloc d’estar en mans dels polítics de Washington, a qui va acusar de corruptes i d’haver-se beneficiat de la riquesa del país a costa dels més desfavorits. Ho diu un president multimilionari que ahir mateix va firmar el nomenament d’un govern majoritàriament d’homes blancs, rics, amb interessos en algunes grans empreses financeres i energètiques que poden beneficiar-se d’aquestes polítiques.

Comença una nova era per als EUA i el paper que exerceixen en el món globalitzat.