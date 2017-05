Macron guanya, França i Europa respiren alleujades

Emmanuel Macron va guanyar ahir amb claredat les eleccions presidencials franceses. Serà el president més jove de la Cinquena República. Amb la seva victòria, es neutralitza el perill que representava Marine Le Pen, la líder de l’extrema dreta, a qui tanmateix han votat quasi un de cada quatre dels francesos que ahir van acudir a les urnes.

La victòria de Macron suposa un alleujament per als valors republicans. Amb Le Pen, amb el seu patriotisme primari i excloent, aquests valors fonamentals quedaven en entredit. Suposa també un alleujament per a l’europeisme, que no hauria sortit viu d’una victòria de la ultradreta antieuropea francesa i que, en canvi, amb Macron pot afrontar el repte de superar el Brexit, un repte que passa per una reforma valenta com la que defensa el mateix nou inquilí de l’Elisi.

Amb Macron, doncs, França i Europa respiren. S’ha conjurat el drama. Però la seva victòria s’ha bastit sobre les febleses i sobre la por. Ha guanyat més en contra de Le Pen que a favor d’un projecte, d’una il·lusió. Les decisions econòmiques que caldrà prendre no seran còmodes i el país està fracturat econòmicament i ideològicament. La seva victòria és la del vot útil. Per això Macron té al davant una feina ingent. Ha de seduir i convèncer fins i tot molts dels que l’han votat, alguns dels quals, des de posicions ideològiques confrontades, no l’hi posaran fàcil. Ha de consolidar el seu moviment En Marxa. I ha de repensar i impulsar Europa de la mà d’Alemanya. I en el rerefons de tot això, li cal reconnectar la política amb la ciutadania, una ciutadania francesa i europea que, tocada per la crisi, espantada pel terrorisme i desenganyada amb un poder que sent massa lluny, s’ha deixat seduir pels cants de sirena d’un autoritarisme en ascens als països democràtics.

Macron ha sigut valent i hàbil i França hi ha respost responsablement. Le Pen, però, és aquí: ha condicionat i seguirà condicionant el discurs. Les legislatives del juny seran la prova de foc per veure l’abast del fenomen Macron i també del fenomen Le Pen. La batalla per tornar l’alè a la democràcia representativa, per recuperar la fe en l’Europa unida -també fiscalment- i per tornar als valors socialment solidaris no està ni molt menys guanyada. Ni a França ni a Europa.