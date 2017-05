“Make la France great again”

PARLAVA LE PEN contra Macron, però era com sentir Trump contra Hillary: “Recuperaré les fronteres nacionals, vostè és complaent amb el fonamentalisme islamista”. Le Pen repartia carnets: “Vostè és un europeista convençut, vostè no té esperit nacional”. Le Pen és el poble: “Jo soc la candidata del poder adquisitiu, vostè és el candidat de poder adquirir França”. Le Pen es diverteix: “Vostè és el candidat per defecte”. Le Pen s’indigna: “Els francesos no tenen cap culpa de res. La culpa és del sistema que l’aguanta a vostè”. Parlava Macron i era com sentir Hillary: “Vostè no pot finançar les seves promeses, vostè insulta per la religió, vostè porta la guerra civil a França”. Cap dels quatre va agradar, però als Estat Units va guanyar Trump.