Manchester, el nou escenari tràgic de la intolerància terrorista

Manchester ha entrat tràgicament a la llista del terror jihadista, una llista negra, trista, indignant, on ja hi ha París, Brussel·les, Niça, Berlín... És la llista macabra de l’Estat Islàmic, que ahir va reivindicar l’atemptat comès per un jove britànic de pares libis, Salman Abedi, de 22 anys, nascut i crescut a la mateixa ciutat on va atemptar. Dilluns a la nit la ciutat anglesa va ser víctima d’un atac contra la població civil, un atemptat en un estadi ple d’adolescents que anaven a escoltar un concert. Tot i que fer classificacions no té gaire sentit davant les morts absurdes del terrorisme, sí que cal assenyalar que aquest cop s’ha anat encara un pas més enllà: s’ha apuntat a menors d’edat. Manchester plorava ahir desconsoladament els seus fills, els seus joves.

Servint-se de la propaganda a la xarxa, a través de la qual radicalitza joves d’Occident, l’Estat Islàmic, com una franquícia de la violència, no s’atura. Com hem de combatre la seva estratègia del terror indiscriminat que tan indefensos ens fa sentir? Com hem de combatre el seu atac als nostres valors sagrats de llibertat i tolerància?

No és fàcil ni hi ha una sola resposta a aquestes preguntes. D’entrada, no ens podem resignar a les seves successives massacres de població civil. En cap cas ens hi podem acostumar. En segon lloc, la resposta policial és necessària, i sens dubte cal confiar en els cossos i forces de seguretat, col·laborar-hi i exigir-los alhora més eficàcia. I en tercer lloc, és important ser conscients que la solució no pot ser només policial: el fet que el terrorista de Manchester sigui un noi que s’ha fet gran a la mateixa ciutat ens ha de fer reflexionar. La integració dels fills dels immigrans no està funcionant, segurament per un cúmul de causes i circumstàncies tant culturals com socials i econòmiques, i també de la realitat global a la xarxa. Cal abordar aquesta complexitat, aquesta fragilitat, amb recursos i idees, a les escoles i a internet, als barris conflictius i a les famílies, a través dels serveis socials però també amb la creació de llocs de treball. I això és així a Manchester i a molts altres llocs del món. També a casa nostra. Sí, les societats democràtiques d’Europa afrontem el repte de la cohesió social i la desigualtat, repte paral·lel al de combatre la intolerància religiosa terrorista.