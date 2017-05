Marchena va trucar dues vegades al jutge Eloy Velasco perquè retirés les gravacions del sumari de Lezo

El president de la sala segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, va trucar almenys dues vegades al jutge instructor de l'operació Lezo, Eloy Velasco, segons ha confirmat l'ARA, amb l'objectiu de parlar sobre el procediment judicial.

La primera trucada es va produir, segons han detallat fonts acreditades, la nit de dijous 20 d'abril, un dia després de la detenció de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González. Aquestes fonts descriuen la trucada de Marchena com un contacte amigable per donar al jutge instructor "només un consell amb bones intencions".

El president de la sala segona del Suprem volia advertir al jutge que a les gravacions de les converses telefòniques apareixia en boca de González el nom de l'esposa de Velasco, en relació amb els seus treballs com a lletrada per a la conselleria d'Afers Socials de la Comunitat de Madrid. Això, li va dir, es podia utilitzar per impugnar el procediment.

Tant el jutge com la Fiscalia Anticorrupció estaven, lògicament, assabentats del que es desprenia de les gravacions. ¿A què respon l'advertència o consell "amb bones intencions" de Marchena, president de la sala penal d'un altre tribunal com és el Suprem?

La trucada es produïa dijous cap a dos quarts de nou del vespre, la nit abans de la declaració d'Ignacio González.

El jutge Velasco, l'endemà, en interrogar González, va preguntar a Anticorrupció si hi havia alguna raó per abstenir-se. Els fiscals Carlos Yáñez i Carmen García van dir que no. Després va preguntar a Ignacio González i el seu advocat, Esteban Mestre, si mai havien dinat junts. L'expresident va assegurar que no, i a continuació va insistir en el fet de si creien que s'havia d'abstenir. Van respondre que no. Va ser aleshores quan Velasco va començar la declaració descrivint els drets de l'investigat.

Aquesta no va ser l'única trucada de Marchena al jutge Velasco. Encara en aquestes dates, dijous 19 i divendres 20 d'abril, no s'havien filtrat encara als mitjans les gravacions que s'han incorporat al sumari. Marchena, però, ja en coneixia el contingut. Com pot ser?

La resposta és que la tinent fiscal d'Anticorrupció, Belén Suárez, havia aportat al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, el 14 de febrer del 2017, la transcripció de totes les converses gravades als investigats. Fonts fidedignes asseguren que Maza va posar en coneixement de Marchena aquesta situació.

Quan el president de la sala segona del Suprem va advertir que es filtraven gran part d'algunes converses va decidir tornar a trucar al jutge. Li va suggerir que era necessari expurgar les converses incorporades al sumari pel seu caràcter privat i que no aportaven res als fets investigats.

Precisament, el 3 de maig passat, mentre els fiscals celebraven el Consell Fiscal, Manuel Moix, fiscal en cap d'Anticorrupció, explicava a Onda Cero que hi ha gravacions telefòniques de l'operació Lezo que "tard o d'hora desapareixeran perquè no afecten la investigació". Segons Moix, aquestes converses són privades, considera que s'han de censurar i les relaciona amb les informacions que apareixien als mitjans de comunicació.

El nom de Marchena va acabar sorgint als mitjans, segons va avançar l'ARA. En una d'aquelles gravacions, Ignacio González suggereix al lletrat de les Corts, Enrique Arnaldo, el mes de novembre passat, que seria millor nomenar Marchena com a fiscal general de l'Estat.