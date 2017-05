Marine Le Pen i les trampes del llenguatge

EL POLÍTIC que s’apropia del sentit de les paraules fa el primer pas per portar el debat ideològic allà on més li convé. La clàssica divisió entre dretes i esquerres està sent impugnada des de fa temps: els indignats van encunyar el 99% contra la casta, i aquest diumenge Marine Le Pen anunciava hàbilment que França entrava en l’etapa dels patriotes contra els mundialistes. Naturalment, ella diu que representa els patriotes. No deixem que cap polític, i menys algú que fa política a partir de la ràbia, s’apoderi del diccionari i encara menys de paraules nobles com patriota. Hi ha patriotes mundialistes i patriotes que fan servir la pàtria per als seus interessos particulars. És l’esperança contra la por.