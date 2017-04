May juga amb foc avançant les generals per enfortir el Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va fer ahir una aposta forta amb la seguretat de qui pensa que la té guanyada per avançat. Tot i que s’havia compromès a no fer-ho, ahir va anunciar que vol convocar eleccions generals avançades per al dijous 8 de juny. La raó que ha donat és que el seu govern té una majoria massa dèbil al Parlament de Westminster -de només 16 diputats- i, per encarar la dura negociació sobre el Brexit dels pròxims anys, necessita un suport més ampli i estar segura que les seves decisions seran aprovades. “El país està unit -diu-, però Westminster no”. Tot i que aquesta afirmació és discutible -el referèndum del Brexit ha fracturat el país tant generacionalment com territorialment-, es pot entendre que vulgui assegurar-se unitat d’acció en un moment tan important per al Regne Unit. Tanmateix, la realitat és tossuda i ni al seu propi partit hi ha visions coincidents sobre el tipus de sortida de la Unió Europea que seria més convenient per al país.

El que sí que té clar May és que els conservadors tenen tots els punts per guanyar perquè ara mateix estan 20 punts per sobre dels laboristes a les enquestes. I no hi ha res que faci pensar que Jeremy Corbyn, líder malgrat el seu propi partit, pugui fer ombra a l’actual primera ministra. Queda la incògnita del que pugui passar amb els liberaldemòcrates, que poden guanyar vots tant a la dreta com a l’esquerra i que s’han mostrat clarament contraris al Brexit. I també sobre el que pot passar a Escòcia, on Sturgeon es juga també la possibilitat del segon referèndum.

Aquesta decisió de May, doncs, és arriscada, ja que obre la caixa dels trons i no està del tot assegurada la revàlida al Brexit i el seu lideratge. Hi ha precedents desfavorables en política internacional, com quan Jacques Chirac, el 1997, va avançar les legislatives a França per reforçar la seva política econòmica i les van guanyar els socialistes, cosa que el va obligar a mantenir uns anys d’incòmoda cohabitació. I hi ha un altre cas que ens toca de més a prop: quan Artur Mas el 2012 va avançar les eleccions per reforçar-se de cara a Madrid per negociar i no va aconseguir la majoria que buscava. Si a això hi afegim que des de l’inesperat triomf de Donald Trump tot s’ha fet molt difícil de preveure i que al Regne Unit hi ha molta gent indignada amb el Brexit, podem dir que May, definitivament, juga amb foc.