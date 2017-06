May o la temptació de fer servir el terrorisme com a arma electoral

El terrorisme jihadista va tornar a colpejar la nit de dissabte el cor de la Gran Bretanya amb un doble atemptat al centre de Londres que va provocar almenys set morts i desenes de ferits. El modus operandi va ser en aquest cas similar al que ja s’havia fet servir en altres ocasions i seguint la pauta del terrorisme low cost : atropellaments massius i ganivets. El que es busca en aquests casos no és tant una elevada mortalitat sinó l’impacte psicològic que suposa ser conscient que els atacs d’aquesta mena, en què el terrorista sap que té moltes possibilitats de morir, es poden produir en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

L’objectiu és crear un estat de psicosi col·lectiva, per això els responsables polítics han de ser molt curosos a l’hora de fer valoracions públiques, ja que d’alguna manera poden acabar fent el joc als jihadistes. Però la temptació, sobretot en períodes preelectorals, pot ser molt gran.

La primera ministra britànica, Theresa May, que dijous es juga el càrrec i té el laborista Corbyn trepitjant-li els talons, va elevar ahir el to contra el jihadisme en el que sembla un intent de recuperar terreny a les enquestes en un àmbit en què els conservadors es troben especialment còmodes: el de la seguretat.

Ahir May va dir que al Regne Unit hi havia hagut massa “tolerància” amb l’extremisme, que s’havia de posar límits a la propaganda islamista a internet i que calia reforçar els poders de la policia. Es tracta d’una resposta de manual en un moment de màxima emotivitat ambiental que busca reduir un debat complex a unes poques respostes senzilles.

A l’estat espanyol hem vist sovint com el terrorisme, en aquest cas l’etarra, es feia servir de manera partidista. En aquestes circumstàncies seria recomanable consensuar el missatge entre els diferents líders, sobretot enmig d’una campanya electoral, i mostrar una imatge d’unitat contra el terror.

Si no es corre el risc de fracturar la societat i d’atiar la islamofòbia, que és precisament el que volen els jihadistes, acabar amb el nostre model de societat occidental oberta i integradora per passar a viure encapsulats i amb temor al diferent. May i Corbyn haurien de fer un esforç conjunt en aquesta direcció abans de les eleccions de dijous.