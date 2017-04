Menyspreu pressupostari i setge al referèndum

Pocs dies després que Mariano Rajoy vingués a Barcelona a prometre una pluja de milions en inversions, la realitat dels números de debò, els que figuren als pressupostos generals de l’Estat, torna a desmentir les bones paraules de l’anomenada operació diàleg. El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va presentar ahir els detalls dels comptes i, ves per on, la inversió a Catalunya baixa respecte a l’any passat. Això sí, el seu gran argument és que, percentualment, la inversió augmenta en termes relatius, ja que passa de representar un 10,7% del total al 13,4%. Aquest percentatge, però, està molt lluny d’equivaler al pes de Catalunya en l’economia espanyola -que s’acosta al 19%-, una reivindicació històrica que es va incloure en l’Estatut del 2006 amb una disposició addicional que no s’ha arribat a complir mai, tampoc quan governaven els socialistes. Montoro ignora els territoris de l’eix mediterrani, castiga especialment el País Valencià i situa en un llunyà 2020 el termini per destinar recursos a la infraestructura pendent més important de l’Estat, el corredor per a mercaderies que ha d’unir Algesires amb la frontera francesa passant per València, Tarragona i Barcelona. ¿De veritat pensen que es pot esperar fins al 2020 per impulsar d’un vegada el corredor? ¿Encara creuen que es pot defensar que les inversions que uneixen el litoral mediterrani amb Madrid es poden considerar part d’aquest corredor?

El menyspreu pressupostari amb Catalunya es produeix el mateix dia que el Tribunal Constitucional (TC) ha tombat les partides del pressupost català destinades al referèndum i ha tornat a advertir el Govern de les conseqüències de destinar un sol euro a l’organització de la consulta. Per tant, estem davant d’un doble càstig a Catalunya, econòmic i polític, en una escalada que tot fa pensar que anirà a més en els pròxims mesos. El TC s’ha erigit en el braç executor del govern de l’Estat per impedir la celebració del referèndum i apunta directament als dirigents polítics catalans i alts funcionaris en un intent de crear dubtes i divisions en el bloc independentista. La novetat és que, a diferència del que feien pensar els últims esdeveniments, no sembla que Rajoy vulgui ensenyar cap pastanaga al costat del bastó. De pastanaga res de res. Només bastó.