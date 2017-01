Més mecenes per fer un país millor

El mecenatge no és cap panacea. Però la manca de mecenatge és clarament un dèficit. El mecenatge no pot suplir la necessitat d’uns pressupostos públics ben dotats per a la cultura, la recerca científica i l’atenció social, però sí que pot mobilitzar i implicar directament ciutadans i empreses. Amb més mecenatge ben segur que podríem fer un país millor.

Aquesta és la filosofia que anima l’aliança entre els sectors cultural, científic i social per impulsar una llei catalana de mecenatge i, d’entrada, per aconseguir deduccions del 25% de l’IRPF català. Una iniciativa necessària i estratègica que, com sempre, haurà de vèncer les reticències dels responsables de la conselleria d’Economia i que pot topar, com ha passat els últims anys, amb el ministeri d’Hisenda. Perquè sobre el paper, i sobretot durant les campanyes electorals, tothom promet una nova llei de mecenatge amb desgravacions generoses, però després, a l’hora de la veritat, res de res. La por a perdre ingressos per a l’erari públic ho atura tot. Els anys de crisi no hi han ajudat gens.

Però la veritat és que el cas francès contradiu aquestes pors. No només la Hisenda pública no va notar una baixa en la recaptació, sinó que el mecenatge es va disparar: en deu anys, França va passar de 2.000 a 44.000 empreses mecenes, moltes d’elles pimes vinculades al territori. Tot plegat ha popularitzat i prestigiat el mecenatge, tal com des de sempre passa en els països anglosaxons, amb una llarga tradició, tant en el model nord-americà -on el sector públic té un rol reduït en els camps cultural, científic i assistencial- com al Regne Unit, que respon al model clàssic europeu de l’estat del benestar.

Catalunya, amb una societat civil forta a causa de l’endèmica llunyania i incomprensió de l’estat espanyol, presenta les condicions adequades per fer un salt en el mecenatge si hi ha una normativa i una voluntat política que l’impulsin. Ho corroboren mecenes històrics com els Cambó, Cendrós o Carulla, però també iniciatives actuals com Verkami o accions com les de La Marató de TV3. Perquè l’esperit del mecenatge ja no cal associar-lo a les grans fortunes: tothom pot ser mecenes, cadascú segons les seves possibilitats. I no és una qüestió només de desgravacions fiscals, també ho és de participació ciutadana. Cal posar-s’hi.