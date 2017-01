Més ocupació, mateixa sinistralitat

Les dades de l’atur registrat d’aquest any que acabem de deixar són prou bones. El nombre de desocupats a tornat al nivell del 2008. El ritme de creació de llocs de treball es manté, però a costa de la mala qualitat i la temporalitat de les feines. La precarietat és la norma. I té conseqüències: tot i que hi hagi més afiliats, la Seguretat Social segueix en números vermells i no arriba a cobrir les pensions; hi ha molts treballadors que amb els sous que cobren no poden tenir una vida digna -és la nova pobresa assalariada-, i es mantenen els nivells de sinistralitat laboral, que en bona mesura, com afirmen tant el Govern com els sindicats, són atribuïbles precisament a la precarietat en moltes feines. La situació, doncs, ens situa en una recuperació econòmica estantissa, que d’una banda permet el miratge de més ocupació, però de l’altra consolida una precarietat amb moltes cares fosques, començant per la sinistralitat.

El debat sobre la sinistralitat laboral no es pot fer al marge d’aquesta conjuntura, que amenaça de cronificar-se. S’ha d’abordar, doncs, des de la realitat d’una crisi que està deixant seqüeles. És a dir, la qüestió de fons és buscar una manera de frenar la degradació de les condicions de treball -horaris, sous, temporalitat...- per tal que les feines retornin, com a mínim, als estàndards precrisi, però alhora cal arbitrar mesures de xoc. Perquè les dades de l’Observatori de Treball són certament preocupants.

Hi ha elements que demanen una atenció especial, com l’augment sorprenent aquest 2016 de les morts per causes no traumàtiques -com ara infarts, ictus o vessaments cerebrals-, clarament atribuïbles a unes plantilles estressades a causa d’una recuperació econòmica que implica un increment de feina sovint sense reforços de personal: la producció creix més que les plantilles. Així doncs, no només s’ha creat ocupació de baixa qualitat, sinó que s’està sobrecarregant el conjunt. Tot plegat demana una reflexió a fons i, sobretot, una concertació entre sindicats, patronals i Govern per arbitrar mesures i controls efectius. Ens hi va la salut de la població activa i, de retruc, i en paral·lel, la sostenibilitat d’un mercat laboral que presenta moltes llacunes. En tot cas, la solució no pot ser més ocupació a costa de mantenir la sinistralitat.