Messi, Maradona i el Che Guevara

Fa uns anys sovint veia aparcada una Vespa vermella, amb un adhesiu de Maradona -a l’estil Che Guevara- enganxat al davant. Era veure aquella foto i somiar en gols al Madrid, escalfaments de fantasia amb el Nàpols i gols impossibles. Jo no vaig veure mai el Pelusa en directe, però aquest és el poder d’algunes fotografies: van més enllà de ser bones imatge d’esports, van més enllà de la qualitat gràfica o la tècnica. Són un detonador d’emocions i tenen la capacitat de retenir-se més al nostre cervell, a l’espai de la memòria reservat per a Cruyff volant per batre Reina, per a Ronaldo -el primer- cavalcant al camp del Compostel·la, per a la cua de vaca de Romário, per a Wembley, per a l’ espaldinha de Ronaldinho... I per a Messi. En això, el 10 del Barça marca època i fa història, i deixa una col·lecció inigualable d’iconografia. Un dia veuré una Vespa amb una foto de Messi, i estarà d’esquena, amb la mirada i dos dits assenyalant el cel.