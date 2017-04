Messi, un gol i una foto al Bernabéu per a la història

MARCELO LI DESTROSSA la boca a Messi, l’àrbitre no xiula ni falta i tant l’agressor com Casemiro, contra un mínim criteri arbitral, acaben la primera part, però Messi ja havia fet l’1-1. Piqué la té, però és el Madrid qui marca el 2-2. I Sergi Roberto, jugant un cop més al límit del temps, com en el 6-1, galopa pel Bernabéu i organitza la jugada que Messi corona amb un gol i una fotografia, tots dos per a la història. El seu gol 500, amb dedicatòria.

El Barça va guanyar al minut en què acostuma a fer-ho el seu rival. És una temporada de contrastos i no sabem si aquesta nit de Sant Jordi serà un record-refugi culer o la llavor d’un títol de Lliga mig perdut per la irregularitat blaugrana, però el Barça i el Madrid ens van regalar un gran partit, i Leo Messi, la felicitat.