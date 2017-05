Millo demana paciència per la seva gestió

ABSOLUTAMENT superat per un problema que fa més de dues setmanes que no pot o no sap solucionar, el delegat del govern espanyol a Catalunya s’ha permès advertir-nos en un to condescendent que ens aniria bé una mica de paciència. Gairebé ens ha renyat per no entendre que als aeroports s’han enfortit les mesures de control. Les cues al Prat no només estan causant perjudicis econòmics a empreses i particulars sinó que fan mal a la imatge de Barcelona, i això no pot ser despatxat amb aquesta falta d’humilitat i de solucions. Si no és un sabotatge, com afirma el Govern, ho sembla. Que a prop que li queda Barcelona al ministeri de l’Interior quan es tracta de conspirar i que lluny que li queda quan cal donar millor servei. I que lluny que deu quedar del Sr. Millo el ministre. O la vicepresidenta, que no fa gaire volia conèixer les necessitats dels catalans.