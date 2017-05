Mòbil per als menors, instruccions d’ús imprescindibles

PUJO A UN TAXI a l’hora de sopar i em trobo el conductor parlant pel mòbil amb el seu fill: “Menja’t la verdura”. Li comento que jo també vaig ser d’aquests, però se’m glaça el somriure: em parla d’un nen de 12 anys, abduït per les pantalles, concretament pels horrors creepypasta, amb un comportament violent amb la mare i amb un germà més petit, que s’aixeca de matinada per continuar enganxat al seu món de por digital, i un rendiment escolar per terra. Es veu que a la classe són uns quants els impacients, els malcarats, els cada cop menys capaços de socialitzar-se amb res ni ningú que no sigui en una pantalla. Un cop els mòbils s’han convertit en ordinadors, han assolit una potència prescriptora que supera els adults, anul·la la voluntat dels menors i degrada la influència de pares i mestres.