13TV: indignats amb TV3

Dimecres a la nit, els hiperventilats de 13TV van recargolar-se de plaer amb un dels temes que més excitació els proporciona: la tele pública catalana. El motiu era la promo que ha fet la cadena per anunciar la final de Champions entre la Juve i el Madrid. Tenint en compte com la tele està sent controlada amb microscopi binocular pels contraris al procés, sens dubte la promo és agosarada. Els responsables han triat el relat just per alterar els ànims madridistes i posar l’ens al centre de la diana. Tot i donar el Madrid per vencedor, carreguen el protagonisme en l’èpica de la Juve per canviar el destí. Destil·la un cert sentit de l’humor, però si TVE fes la mateixa promo insuflant coratge a un rival del Barça, als culers els molestaria. És un anunci intranscendent, però, en un context de màxima agressivitat contra la tele pública, TV3 els ha deixat la pilota botant als peus i els incendiaris de 13TV han rematat amb facilitat i joia. Malgrat això, la promo no justifica els disbarats dels tertulians d’ El cascabel, el programa d’Antonio Jiménez (aquell que després de l’atemptat de Manchester feia broma). Després de veure la promo de TV3, Jiménez, entre teatral i eufòric, cridava: “ ¡Cómo es posible! ¡Una tele pública! ¡Catalana! ¡Que pagamos todos! ¡Una tele que tiene que velar por la neutralidad, por la objetividad! ¡Por la honestidad!” Alfonso Rojo presumia de l’alegria que va tenir quan la Juve va eliminar el Barça. El presentador insistia que des del punt de vista ètic, moral, pressupostari, econòmic i polític era un escàndol. Un altre feia l’anàlisi semiòtica: “ Le va a venir muy bien a la gente para ver cómo es el catalanismo secesionista y cómo es la España constitucional. Por un lado, está la imagen del Rey entregando la Copa mientras una panda de majaderos silbaba el himno, el Rey y la bandera. Para que vean cómo somos la mayoría de españoles y cómo son estos señores diciendo que son los más demócratas”. Un altre teoritzava que si l’any 1998 l’audiència de TV3 era d’un 23% i ara d’un 10% era per culpa de Convergència i la seva tele de propaganda. Demanaven la dimissió del director de TV3, a qui tractaven amb menyspreu: “ Al periodista este de la teletrés lo jalearán ahora en el Parlament”, deia Jiménez. I Alfonso Rojo alertava: “ ¡Este director es de origen valenciano, y por lo tanto es más de la cuerda que la barretina! ” Al final tot tenia una explicació: la culpa és del sistema educatiu català que no deixa estudiar els nens en castellà. Ara bé, el més còmic d’aquest debat on tothom estava d’acord era l’enquesta a l’audiència que apareixia permanentment a la part inferior de la pantalla. Preguntaven: “ ¿Le indigna que permitan a un etarra declarar por plasma y a Rajoy no?” No cal afegir res més. A dos quarts d’una de la nit, el 80,3% deia que sí. És obvi que s’indignen per qualsevol cosa.