‘America, first!’ I García Ferreras, després

Des que Donald Trump ocupa el Despatx Oval, a Al rojo vivo de La Sexta Antonio García Ferreras ha introduït una innovació gràfica per informar sobre el personatge. Cada dia, quan el president dels Estats Units piula, irromp a la pantalla l’ocellet blau de Twitter amb una perruca groga al cap. Porta la mateixa tofa que el mandatari. A sobre, quan surt, se sent la veu de Trump cridant “ America, first! America, first! ” I tal dit, tal fet. S’atura el tema de conversa per passar a analitzar la piulada de Trump, per més gran que sigui la barrabassada. Al principi l’estratègia informativa fa gràcia i tot. És difícil resistir-se a somriure quan li veus la perruca a l’ocell. La idea transmet la impertinència del personatge. Però quan ja has vist la bestiola uns quants dies, al final te n’atipes.

T’adones que l’“ America, first!” ha acabat anant més enllà de les prioritats de país que destaca Trump. L’eslògan s’ha convertit en una ordre també per a la resta del planeta. L’ocellet de la perruca groga trepitja qualsevol tema de què es parli, es prioritza al debat que sigui. A Al rojo vivo és una prioritat. I no per la transcendència de les seves accions sinó per l’espectacle que genera, que sempre és molt agraït en aquests programes en què volen convertir el periodisme en un xou dialèctic.

A Al rojo vivo Trump s’ha convertit en un simple desengreixant de l’espessor política. America, first! i la resta després

Aquest és, justament, el tipus de periodisme que va catapultar Trump al poder. El que li va donar un espai prioritari per xalar amb les seves barbaritats més enllà del seu contingut. Durant el primer semestre de la campanya de Trump, el Huffington Post publicava la informació sobre el candidat a la secció d’entreteniment. Experts en comunicació nord-americans alertaven de com els mitjans s’estaven recreant en el factor escandalós del personatge per rendibilitzar-lo com a espectacle. Les estadístiques sobre la cobertura electoral als Estats Units indicaven que el percentatge més baix d’informacions sobre Trump feia referència a qüestions ideològiques i del seu programa de govern. En canvi, el percentatge més elevat de notícies sobre l’empresari tenia a veure amb simples declaracions controvertides. Tanta presència als mitjans li va fer la campanya gratis. I ara, la propaganda continua. A Al rojo vivo Trump s’ha convertit en un simple desengreixant de l’espessor política. America, first! i la resta després. Amb la sorpresa de la victòria de Donald Trump, el president executiu de la CBS valorava el fet: “Potser no és bo per als Estats Units, però és molt bo per a la CBS”. Sens dubte pensava en les dosis d’espectacle, escàndol, perplexitat i astorament que Trump proporcionaria, que incrementarien el share televisiu. García Ferreras també ho ha tingut clar: si és molt bo per a la CBS, també pot ser-ho per a La Sexta.