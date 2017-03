Cristina, no et disculpis!

Diumenge al migdia, al Noticias fin de semana de La Sexta, la periodista i presentadora Cristina Villanueva connectava en directe amb Múrcia. Allà hi havia el corresponsal de la cadena a València. “Javier Borrás, bona vesprada!”, li va dir la periodista. La Sexta en el seu llibre d’estil té establert saludar en l’idioma cooficial que pertoca als corresponsals d’arreu del país. La salutació va provocar algunes piulades de protesta a Twitter perquè Borrás havia traspassat la frontera i a Múrcia ja tocava saludar en castellà. En acabar l’informatiu, Cristina Villanueva va excusar-se: “ Bueno, nos vamos. Hoy me gustaría pedir disculpas por saludar en valenciano a nuestro compañero Javier Borrás cuando hoy se encontraba en la región autónoma de Murcia. Ha sido un lapsus que no pretendía herir la sensibilidad de nadie. Esta tarde lo hago mejor. No faltéis”, va acabar dient tot picant l’ullet. El comiat tenia una subtilíssima ironia, però el gest va implicar donar repercussió a unes quantes queixes que gairebé ningú hauria apreciat i convertir una anècdota intranscendent en un suposat error.

La situació evidencia, un cop més, la intolerància i l’odi que encara hi ha a bona part d’Espanya davant del plurilingüisme. També demostra que sovint els programes de televisió es desvirtuen per la influència de les xarxes socials. Qualsevol piulada s’amplifica i, per barroera o injustificada que sigui, afecta el contingut i arrossega el presentador i la seva independència professional. I el que és més trist i desesperant és que Cristina Villanueva es disculpi. ¿Demanar perdó per què? ¿Per saludar en una de les llengües cooficials d’Espanya? Es perpetua un complex d’inferioritat respecte al castellà.

Villanueva estava presentant un informatiu i és possible que fos advertida del que havia succeït a través de l’orellera. Amb la tensió del directe l’incident pot distorsionar l’abast de les queixes i fins i tot exagerar-se. Perquè no vull pensar que, amb aquesta voracitat de les cadenes per tenir repercussió, qualsevol tuit o tonteria serveix d’excusa per muntar el numeret mediàtic. Fa dies, la periodista Helena Resano va protagonitzar una situació similar. El que traspua la voluntat d’arreglar-ho amb una disculpa és tràgic i indignant. Davant de l’audiència, reforces l’estereotip caduc que el català, el gallec o l’euskera són llengües de segona categoria que t’has de disculpar per parlar. Des d’aquí animem Cristina Villanueva i la resta de periodistes de La Sexta a continuar saludant Javier Borrás amb la tradicional “Bona vesprada”, sigui al País Valencià o a la Xina Popular. I a argumentar, si cal, el dret de fer-ho. Demanant perdó Villanueva va voler satisfer a uns, als més intolerants, i, al final, va aconseguir acabar emprenyant a tothom.