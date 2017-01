L’antigala dels Gaudí

La direcció d’enguany de la Gala dels Gaudí corria a càrrec del Lluís Danés, i el seu bon criteri habitual s’ha fet evident en l’enfocament i el fil argumental de la celebració. Es va plantejar una mena d’antigala. Van fugir dels estereotips associats al glamur i les pretensions pròpies de les gales per invertir el missatge: establir un context dramàtic per simbolitzar les misèries del gremi. Convertir l’escenari en un vell cinema decadent i abandonat va ser un encert: va afavorir un disseny singular, diferent, càlid i un argument de fons a la festa. El subtext de denúncia i penúria era permanent. Bruno Oro mig calcinat de bon inici incidia en aquesta situació límit i crítica de la professió. És un presentador versàtil. El bon plantejament narratiu i un rol poc protagonista el van ajudar. És intel·ligent no carregar el pes de la gala en el conductor, sinó que serveixi com a inductor puntual de certes situacions. L’arrencada musical, tot i un pèl desafinada, va ser potent, divertida i idònia per crear expectatives. El guió de les aparicions de Bruno Oro sobre l’escenari va començar molt bé, però a mesura que avançava la gala s’anava fent més fràgil. L’esquetx últim amb el presentador disfressat de pallasso i el noi del càtering queia en la comedieta absurda amb què gairebé no s’havia ensopegat. La relliscada, però, és la situació compromesa del suposat plagi de guió en un dels vídeos, el Porta a porta. Una llàstima perquè els vídeos estaven molt bé. Tenien enginy, denúncia i el millor de tot: capacitat d’enfotre’s del cinema català i d’ells mateixos. Sensacional també, en aquest sentit, l’esquetx interpretat per Sílvia Abril i David Verdaguer.

A la gala se li ha de valorar un ritme àgil i una integració impecable de les actuacions musicals: Els Amics de les Arts, Gerard Quintana, Quartet Brossa... es van fusionar molt bé amb el context cinematogràfic. Res era gratuït. Especialment bonica la interpretació de Marina Rossell, però vam trigar massa a descobrir que era el torn del vídeo de les defuncions. La realització ens va complicar el seguiment dels homenatjats. I això que durant tota la nit la realització va saber escoltar el que passava a l’escenari i buscar reaccions entre el públic de platea. Especialment còmica l’atenció posada en Albert Serra i la seva mirada escèptica i distant de tot el que passava. Va ser l’intrús incòmode i silent que aportava una trama secundària al relat festiu. El clímax el va posar, per descomptat, Josep Maria Pou amb el seu discurs d’agraïment al Gaudí d’Honor. Va concentrar l’emoció, la transcendència, el missatge i la intensitat imprescindibles en aquests actes. Un instant memorable per a una gala que va saber estar a l’alçada. Som un país tan peculiar que encara haurem de veure com tenim una gala de cinema que fa més goig que la mateixa indústria cinematogràfica que representa.