Desemmascarant TripAdvisor

Diumenge el 30 minuts va emetre un reportatge francès que posa al descobert com algunes empreses estan disposades a manipular la seva influència i notorietat a les xarxes per obtenir-ne rèdits econòmics encara que sigui enganyant els usuaris. El negoci dels 'likes' comença per abordar la dinàmica de funcionament d’un portal tan popular com TripAdvisor, la web on suposats consumidors valoren i puntuen restaurants i hotels. El reportatge evidencia la falta de rigor de la pàgina d’internet, el poc control que la mateixa empresa exerceix sobre els seus continguts i els sistemes de frau i desprestigi que s’utilitzen per lluitar contra la competència. Més enllà de la significativa negativa de TripAdvisor a participar en el reportatge (hi ha absències que ho diuen tot), el programa explica amb un expert quines característiques tenen els missatges falsos i com hi ha petites empreses que es dediquen a publicar opinions interessades i enganyoses a canvi de diners. L’abundància de superlatius, l’excés de signes d’exclamació o la reiteració del nom de l’establiment són trets lingüístics que delaten l’origen artificial del comentari.

La idea del reportatge és excel·lent i segueix l’estratègia d’investigació del follow the money. Demostra als usuaris fins a quin punt el frau a internet és proper i quotidià. Té a veure amb una web a la qual, ni que sigui per curiositat, tothom ha anat a parar alguna vegada. I fins i tot hem sospitat o comprovat personalment que hi ha comentaris falsos o amb voluntat de menystenir un establiment. El negoci dels 'likes dona l’oportunitat de descobrir els engranatges i la part fosca de TripAdvisor amb rigor.

Al·lucinant també l’últim cas, el d’un empresari de dinou anys que es dedica a filtrar publicitat encoberta a través de comptes destinats aparentment a l’entreteniment més superflu. Descobrir el sistema de compravenda de seguidors i la barbaritat de diners que es guanyen a final de mes (entre cinc mil i quinze mil euros) posa en relleu la dimensió social i econòmica d’aquest negoci. Seria interessant un reportatge com aquest que es desenvolupés en el context català.

Aquest 30 minuts té un especial valor periodístic: dona informació sobre dinàmiques d’internet que molts usuaris intuíem però no coneixíem. I, sobretot, fa real el que és virtual. Posa cares al món digital. Descobrim oficines senzilles i treballadors abnegats que manipulen l’esfera virtual. Allò que ens sembla eteri i despersonalitzat pren forma. El misteriós i atractiu àmbit d’internet adquireix en el reportatge un aspecte deslluït, trist, inquietant i pobre. I serveix per comprovar com, des d’un cul de món, quatre arreplegats intenten modificar la nostra realitat quotidiana.