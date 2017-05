En cas d’atemptat, especuli

Els atacs terroristes estimulen l’adrenalina dels magazins matinals de les cadenes privades. Ana Rosa Quintana i Susanna Griso competien ahir en sensacionalisme per multiplicar l’escàndol de l’atemptat a Manchester i fer-lo llaminer per a la seva audiència. Els protocols televisius que utilitzen són comuns.

1. Partir la pantalla en tants requadres com sigui possible. Cal multiplicar l’emissió simultània d’imatges, combinant les actuals amb les d’arxiu. Totes han de mostrar l’horror i algun enviat especial esperant-se per servir informació nova. A Espejo público vam arribar a veure la pantalla fragmentada en vuit finestres diferents.

2. Les imatges s’han d’oferir en bucle, especialment les més terribles. Durant una hora podem arribar a veure fins a una seixantena de vegades les cames ensangonades d’una noia.

3. S’han d’incloure trucades a espanyols residents a la ciutat on s’ha produït l’atemptat, encara que no l’hagin viscut. “ Yo estaba durmiendo”, “ Me he enterado esta mañana” o “ Mi mujer sí lo escuchó y se pensó que era una tormenta” és el que t’acaben explicant. L’especialitat d’ Espejo público.

4. Connexions en directe amb altres espanyols residents a la ciutat, encara que la seva capacitat per entendre les preguntes i l’habilitat per contestar-les sigui nul·la. A Ana Rosa Quintana dos joves que vivien a l’altra punta del lloc de l’atemptat amb prou feines sabien explicar-li res.

5. Fer molts croquis. Important mostrar mapes del lloc de l’atemptat i teoritzar sobre les dificultats d’escapatòria.

6. Si l’actualitat diària obliga a canviar de tema, és bàsic mantenir un requadre en pantalla amb imatges tràgiques de l’atemptat perquè l’espectador vegi ràpidament que tornaran a cobrir aquella informació.

7. El rol de les presentadores s’ha de basar, sobretot, a evidenciar la seva pròpia consternació, utilitzar abundància d’adjectius per expressar-la i simplificar al màxim les informacions. Com va dir Ana Rosa Quintana: “ Han ido al concierto a matar niños”.

8. Twitter és el principal proveïdor d’imatges. La quantitat de persones ferides i plenes de sang és aclaparadora. Telecinco és especialista a oferir-les malgrat que les garanties periodístiques siguin, de vegades, escasses.

9. Els tertulians experts han d’especular sobre l’autor de l’atemptat fins i tot abans que hi hagi dades contrastades. Convé utilitzar molt sovint el concepte “llop solitari”.

10. Els col·laboradors s’han d’aventurar amb imprudència a barrejar bé jihadisme, Brexit i migració intraeuropea i a construir teories polítiques que sembla que acabin justificant l’atemptat.

A mesura que el món es torna més complex fa patir veure com alguns mitjans el simplifiquen cada vegada més per explicar-lo.